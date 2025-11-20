Messina: "Intesa Sanpaolo vessillo dell'Italia all'estero"

«Ho sempre detto che la forza di Intesa Sanpaolo è di essere una banca italiana, noi rappresentiamo la sintesi dei punti di forza del nostro Paese per il risparmio, per le imprese, per gli investimenti che facciamo sul sociale e crediamo di rappresentare la bandiera italiana fuori dall'Italia». È un messaggio d'orgoglio quello lanciato dall'ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina (in foto), che ieri ha ricevuto a Francoforte il premio come European banker of the year.

«C'è una correlazione strategica fra l'Italia e la Germania che porta la crescita del nostro Paese ad essere legata inscindibilmente con quella della Germania e tutta la forza dell'Europa poi si sintetizza fra Germania, Francia, Italia. Poi ovviamente Spagna, ma tutti gli altri sono Paesi che contribuiscono, ma questi sono i Paesi forti. La Germania è un punto di ancoraggio fondamentale per l'Europa», ha aggiunto il banchiere. Che ha ricevuto il riconoscimento dall'associazione internazionale di giornalisti economico-finanziari The Group of 20+1.

Il premio, annunciato lo scorso giugno, è stato consegnato nel corso di una cerimonia che ha riunito oltre 200 ospiti nella Sala degli Imperatori del Roemer, sede del municipio della città. Nelle motivazioni del riconoscimento vengono citati i risultati conseguiti da Intesa sotto la guida di Messina dal 2013: performance finanziarie costanti, una capitalizzazione di Borsa più che triplicata, il più alto utile netto della storia della banca registrato nel 2024, l'impegno a sostegno della transizione ecologica e il ruolo crescente dell'istituto nella responsabilità sociale. «Ricevo questo significativo riconoscimento a nome di tutte le persone di una banca che unisce solidità e valori», ha affermato Messina, sottolineando come per Intesa redditività e impatto sociale siano «complementari» e parte integrante della missione del gruppo.

All'evento hanno partecipato l'ambasciatore italiano in Germania, Fabrizio Bucci, la vicesindaca di Francoforte Stephanie Wuest, Albrecht Schirmacher, presidente di The Group 20+1, Andreas Scholz, presidente di Euro Finance Group e il ceo di Ubs (vincitore dell'edizione 2023), Sergio Ermotti.

Che ha definito Messina «un leader di riferimento nel settore bancario europeo», capace di coniugare passione, competenza e visione strategica: «Carlo si è affermato come un vero e proprio leader del settore bancario europeo, un uomo guidato dalla passione, allo stesso tempo capace di prendere decisioni basate su una profonda competenza, una vasta esperienza e una indiscussa visione di leadership».

Intesa ha chiuso i nove mesi del 2025 con un utile netto pari a 7,6 miliardi, in crescita del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.