Il Monte agguanta Mediobanca. Quasi azzerato lo sconto dell’Ops

A quasi due mesi dall’annuncio, si azzera lo sconto implicito nell’offerta di scambio di Mps su Mediobanca rispetto ai corsi di Borsa di Piazzetta Cuccia. Complice un report di Deutsche Bank, che ha promosso il Monte a «buy» e alzato il prezzo obiettivo a 8,6 euro, ieri il titolo ha messo a segno un’altra convincente seduta (+2,5% a 7,82 euro), aggiornando così i massimi dall’aumento di capitale del 2022. Gli acquisti hanno coinvolto anche Mediobanca (+1,1%) che però nelle ultime settimane non è riuscita a tenere il passo. Siena, crescendo ad una velocità maggiore, ha visto rivalutarsi la sua offerta: le 2,3 azioni proposte in cambio di un’azione Mediobanca valgono 17,99 euro euro a fronte dei 18,07 euro a cui ieri ha chiuso la banca guidata da Alberto Nagel in Borsa. Lo sconto si è assottigliato allo 0,5%, l’equivalente di 74 milioni di euro. Se le oscillazioni sono naturali in un’offerta di scambio, il recupero di Siena sembra sottendere a una maggiore fiducia nelle potenzialità di un’operazione che il governo vede favorevolmente. Il primo banco di prova per l’Ops sarà l’assemblea del 17 aprile a Siena.

Per approvare l’aumento di capitale al servizio dell’offerta serviranno i due terzi dei voti. L’ad Luigi Lovaglio (in foto), che continua ad incontrare investitori (oggi sarà alla Morgan Stanley conference), potrà contare su una base di partenza di circa il 40% del capitale.