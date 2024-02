Parte da New York «Unicredit per l’Italia 3»

Rinfrancato da 8,6 miliardi di utili, l’aministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, in questi giorni si trova a New York a incontrare gli investitori americani ai quali spiegherà i risultati 2023. Si è preso una pausa per presentare in collegamento dall’America la Terza edizione di «Unicredit per l’Italia-imprese», interamente dedicata ai settori produttivi e dei servizi, per un valore complessivo di 10 miliardi di euro di finanziamenti a disposizione di micro imprese, Piccole e medie aziende e Terzo Settore. «Oggi presentiamo nuove misure a favore dell’Italia, delle pmi italiane, che sono la vera forza del Paese», ha detto Orcel, che si è soffermato sui fondamentali delle imprese italiane che «sono ancora molto solidi e le prospettive di mercato per i nostri imprenditori sono rassicuranti». Lo scopo di Unicredit per l’Italia, dopo gli 8 miliardi stanziati dal gruppo nel 2022 e i 10 miliardi di un anno fa, è «consentire alle comunità di progredire, e questo vale ancora di più quando i tempi sono difficili».

Presenti alla conferenza il deputy head per l’Italia, Remo Taricani, e la responsabile per le strategia alla clientela Annalisa Reni che si sono dedicati a spiegare nel dettaglio l’iniziativa da 10 miliardi, di cui 4 saranno destinati alle imprese del Mezzogiorno a sostegno delle Pmi e a supporto della nascita di nuove attività. Il pacchetto di prestiti è destinato a finanziare investimenti, capitale circolante, liquidità e può prevedere condizioni agevolate, il tutto con un occhio speciale ai progetti che favoriscono il miglioramento della sostenibilità delle Pmi. Una parte delle somme previste avrà degli impieghi particolari: 1 miliardo a supporto delle microimprese, quelle fino a 10 dipendenti, con un focus su imprenditoria giovanile e femminile. Si tratta in questo caso di operazioni di microcredito con il supporto della garanzia del Fondo di Garanzia per le Pmi, gratuita e pari all’80% dell’importo. Ci sarà poi 1 miliardo a supporto degli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari per una trasformazione in chiave sostenibile; 1 miliardo in favore del Turismo, sempre verso una riqualificazione green e digitale. E, anche grazie delle garanzie introdotte di recente dal governo, il gruppo ha previsto 500 milioni per finanziare le realtà del Terzo Settore.