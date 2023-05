Prestiti senza busta paga, cosa sono e chi li offre

La ricerca di finanziamenti può essere una sfida per coloro che non dispongono di una busta paga regolare. Tuttavia, ci sono situazioni in cui è possibile ottenere un prestito personale anche senza avere una fonte di reddito tradizionale. In questo articolo, esploreremo cosa sono i prestiti senza busta paga e chi offre questa possibilità.

Cosa sono i prestiti senza busta paga?

I prestiti senza busta paga, come suggerisce il nome, sono forme di finanziamento che consentono di ottenere denaro senza dover dimostrare un reddito fisso proveniente da un'occupazione tradizionale o da un contratto di lavoro. Questo tipo di prestito funziona come un normale finanziamento, con la differenza che il richiedente propone delle garanzie diverse dallo stipendio, che cambiano anche in base alla somma richiesta.

Questo tipo di prestiti sono spesso rivolti a lavoratori autonomi, irregolari, studenti, freelance, casalinghe, disoccupati. Categoria di persone molto ampia che, non essendo dipendenti di nessuno, non percepiscono lo stipendio con il cedolino attestante il reddito mensile ma sono comunque in grado di ripagare un debito.

È possibile ottenere un prestito senza busta paga, inoltre, dimostrando di percepire un reddito personale, che può essere collegato, ad esempio, ad un assegno di mantenimento, dichiarazione dei redditi per i liberi professionisti o ad altre forme di introiti fissi certificabili.

Queste entrate possono essere presentate come garanzia nel momento in cui si richiede il finanziamento. Ovviamente, poi, l’esito della richiesta dipende molto dall’importo desiderato e dalle garanzie alternative che è possibile offrire.

Come funzionano i prestiti senza busta paga?

Poiché non si ha una busta paga tradizionale da presentare come prova di reddito, i prestiti senza busta paga richiedono spesso un'alternativa per dimostrare la propria capacità di rimborsare il prestito. Le modalità di valutazione possono variare da una banca all'altra, ma ecco alcune opzioni comuni:

Reddito alternativo: nel caso in cui si possa dimostrare la capacità di rimborsare attraverso altre fonti di reddito, come affitti di locazione, rendite, pensioni o benefici statali. Anche entrate fisse come assegni di mantenimento o entrate dovute ad investimenti come delle cedole sulle azioni possono essere utilizzate al fine di dimostrare la propria capacità di solvibilità. In tal caso, si dovrà essere in grado di fornire documenti o prove che sostengano l'esistenza e la regolarità di tali entrate.

Garanzie: Alcune istituzioni potrebbero richiedere una garanzia, come un immobile o un bene di valore, per coprire il prestito nel caso in cui non si riesca a rimborsarlo. Le garanzie forniscono una maggiore sicurezza per il prestatore, ma comportano anche un rischio maggiore per il richiedente in caso di mancato pagamento.

Fideiussore o garante: Si può considerare la possibilità di avere un fideiussore o un garante ovvero una persona che si impegna a subentrare a chi richiede il prestito, per rimborsare il finanziamento al suo posto in caso di necessità, purchè siano in grado di dimostrare un reddito stabile e un buon profilo creditizio per aumentare le probabilità di approvazione del prestito.

Come scegliere un prestito senza busta paga

Quando si decide di chiedere un prestito personale senza busta paga è indispensabile prestare attenzione ad alcuni parametri. Vediamo in breve quali sono i principali fattori da tenere in considerazione al fine di scegliere e ottenere il prestito più conveniente:

TAN (Tasso Annuo Nominale): rappresenta il tasso di interesse dovuto all’istituto di credito. Per prestiti senza busta paga, il TAN è di solito più elevato.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): rappresenta il costo totale del prestito in base a tutte le spese connesse ad esso.

Importo: alcune banche o fintech permettono di ottenere somme fino ad un massimo di 1.000 € altre anche importi fino a 60.000€.

Costi di istruttoria: uno dei costi inclusi durante la richiesta di un prestito. Quando viene richiesto online spesso queste spese son pari a zero ma sempre meglio informarsi su questo costo.

Modalità di richiesta: possono essere richiesti in filiale oppure online, questi ultimi solitamente permettono di risparmiare sia tempo sia denaro.

Tempi di erogazione: generalmente i prestiti al consumo richiedono dai 2 ai 7 giorni per la valutazione della domanda e un massimo di 24-48 per ricevere i soldi sul conto corrente. Esistono inoltre, per piccoli importi, anche prestiti online istantanei.

L’evoluzione della finanza insieme alla tecnologia ha portato a sistemi sempre più semplificati ed economici per ottenere un prestito senza busta paga. Alcune banche digitali offrono nuove opportunità di credito, oppure lo sviluppo di piattaforme che permettono di far incontrare persone che hanno necessità di liquidità e chi vuole investire il proprio denaro, finanziando un altro soggetto, come per esempio il social lending e crowdfunding.

Prestiti senza busta paga disponibili nel 2023

Di seguito vedremo alcune banche o finanziarie che permettono di richiedere prestiti anche a chi non ha una busta paga.

Compass - Minicredito:

Compass è uno dei principali operatori del settore del credito in Italia collegata al gruppo Mediobanca, tra gli istituti di credito a più alta capitalizzazione in Italia. MiniCredito offre una riserva di liquidità sempre disponibile che si ricostituisce automaticamente rimborsando la quota capitale del credito utilizzato con rate piccole e fisse di 50 € o di 100 € al mese, in base al saldo a debito.

Tra i vantaggi di utilizzare Compass vi è la territorialità, con la presenza di circa 237 filiali in tutte le regioni italiane. Per favorire l’accesso al credito, la finanziaria ha creato un doppio sistema di richiesta dei finanziamenti, sia online che allo sportello. Attenzione però ai tassi di interesse, essendo prestiti ad alto rischio il costo può rivelarsi molto alto.

Younited Credit

La piattaforma Younited Credit è una piattaforma online che nasce con l’obiettivo di offrire un sistema di prestiti a privati richiedibili in pochi minuti online. Younited Credit è diventata in pochi anni una delle piattaforme più apprezzate del settore, grazie al costante impegno dedicato all'innovazione e alla trasparenza nei confronti dei clienti.

Ottenere dei prestiti immediati da 1.000€ a 30.000 euro è semplice tramite questa piattaforma. Il portale permette di mettere in collegamento coloro che offrono credito e coloro che hanno necessità di un prestito urgente in giornata. A garanzia della propria disponibilità a risanare il debito, il richiedente dovrà esibire la busta paga o qualsiasi altro attestato che dimostri di percepire un reddito.

Nel caso di giovani studenti ad esempio verrà richiesta la presenza di un garante. Nel caso di lavoratori precari, invece, l'impegno a restituire il prestito online immediato entro la durata del contratto. Infine per i pensionati o dipendenti pubblici, è possibile anche procedere con il pagamento delle rate mensili tramite la comoda formula della cessione del quinto della pensione o dello stipendio. I costi sono competitivi, con un TAN che parte dal 7,20% e un TAEG dell’8,16%, con una somma fino a un massimo di 30.000€. Non sono previsti costi di istruttoria.

Banca Sella

Banca Sella offre numerose alternative di finanziamento, che vanno dal prestito online a quello erogato in filiale con le sue quasi 300 succursali in tutta Italia. Il prestito digitale consente di ottenere fino a 60.000€ da rimborsare anche in 120 rate.

Si tratta di un prestito flessibile: è il cliente a scegliere la rata e il piano di rimborso adatto alle proprie esigenze. I tempi per ottenere l’esito della richiesta sono veloci, entro massimo 48 ore. Nella versione ProntoTuo Flexi, il prestito Banca Sella include anche l’opzione salto rata, per saltare il pagamento di una rata quando si è in difficoltà.

Il requisito è avere un'età compresa tra 18 e 78 anni (compresa la durata del prestito personale), un reddito dimostrabile regolamentato dalla legge italiana e residenza sul territorio italiano.

Banca Mediolanum

Banca Mediolanum rientra tra i vari istituti di credito a cui è possibile rivolgersi per ottenere piccole e medie somme di liquidità nel caso in cui non si possieda una busta paga. La richiesta di finanziamento può essere presentata solo da clienti già titolari di un conto corrente. Sono due i prestiti offerti in questa modalità: SelfyCredit Instant e Selfy PayTime.

SelfyCredit Instant è una formula di prestito personale che permette di avere un accesso, pressoché immediato, al denaro a partire da 2.000€ fino ad un massimo di 20.000 €. I piani rateali previsti variano in genere dai 18 a 84 mesi a seconda della cifra richiesta, e le rate vengono prelevate direttamente dal conto corrente del beneficiario. In questo caso ilTAN è fisso al 7,95% mentre il TAEG varia in base all'importo richiesto, per un massimo dell'8,27%. La durata del credito invece varia da un minimo di 18 mesi a un massimo di 84 mesi.

Selfy PayTime invece permette infatti di ottenere un prestito per rateizzare i movimenti bancari, per importi compresi tra 100,00€ e 2.500,00€. La commissione mensile è fissa e cambia in base alla durata e all’importo del finanziamento richiesto. La durata del piano di rimborso varia da 3 a 48 mesi.

Entrambi i prestiti possono essere richiesti tramite l’app 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Non sono dovuti costi di istruttoria né imposta di bollo. L’importo richiedibile dipende dalle proprie garanzie, i tassi variano in base al piano richiesto, quindi dal numero delle rate e dall'importo del prestito. Va ricordato che anche se non è obbligatorio presentare la busta paga non significa non avere comunque le dovute garanzie reddituali atte a dimostrare di poter sostenere il piano d’ammortamento a prestito accettato.

I prestiti senza busta paga convengono?

I prestiti senza busta paga possono essere un'opzione per coloro che non dispongono di una busta paga regolare, ma è importante essere consapevoli delle condizioni, dei tassi di interesse e dei requisiti specifici richiesti dalle diverse istituzioni finanziarie. Purtroppo questi prestiti non sono particolarmente convenienti. Questo succede perché più è alto il rischio che la banca o la finanziaria si assumono, maggiore sarà il tasso del finanziamento. Prima di procedere con la richiesta di un prestito senza busta paga, è necessario valutare attentamente la propria situazione finanziaria e assicurarsi di poter gestire correttamente i pagamenti futuri in quanto le conseguenze di insolvenza possono essere dannose.