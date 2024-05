Trampolino svizzero per Banca Generali

Banca Generali ha inaugurato a Lugano la sede di BG Suisse Private Bank, la nuova banca private specializzata nei servizi di pianificazione e protezione patrimoniale. La banca del gruppo Generali è il primo istituto italiano a portare, dopo 15 anni, il proprio modello di private banking, basato sull’offerta di consulenza finanziaria professionale alle famiglie tramite private banker, abbinata a una piattaforma di servizi bancari e di wealth management.

BG Suisse Private Bank ha ricevuto la licenza bancaria dalla Finma, l’autorità finanziaria elvetica, alla fine del 2023 (la prima ad una banca italiana dal 2009) e nei mesi passati ha avviato le fasi preliminari dell’operatività guidata dal ceo Renato Santi. La sede luganese ospita anche BG Valeur, boutique specializzata nella gestione di investimenti - ex Fiduciaria Valeur - rilevata nel 2019 da Banca Generali. «Si tratta del nostro primo passo all’estero come Banca Generali nella distribuzione del nostro approccio basato sulla consulenza finanziaria», ha commentato l’ad di Banca Generali, Gian Maria Mossa, evidenziando come questo sia solo l’inizio di un percorso.

«Crediamo che il nostro modello di innovazione e qualità nel servizio a disposizione dei clienti con la figura di un banker vicino possa rispondere ai bisogni delle famiglie di pianificazione e valorizzazione del risparmio anche qua in Ticino e in Svizzera», ha proseguito Mossa. «Una nuova licenza, una nuova sede e il supporto di un team di comprovata esperienza, per portare i vantaggi di una nuova realtà, trasparente, veloce e determinata, ai clienti», ha aggiunto anticipando che «nei prossimi mesi contiamo di continuare ad ingrandire il team dei nostri banker a supporto nella consulenza e di investire sul territorio».

La realtà ticinese ha una duplice mission: da una parte servire la clientela in Ticino con banker locali, offrendo i propri servizi di advisory e, dall’altro lato, offrire nuove opportunità alla clientela italiana che da tempo ha scelto di mantenere parte delle proprie posizioni diversificate sulla piazza elvetica. Grazie al modello «multi-booking» sarà possibile nei prossimi mesi per questi clienti con un contratto di advisory farsi seguire dal proprio banker comodamente dall’Italia sui risparmi detenuti presso Bg Suisse.

Per l’amministratore delegato Santi si tratta di «una sfida con un progetto di lungo termine, che con rinnovata energia apre ad un approccio decisamente nuovo nella relazione con i clienti e nelle dinamiche d’offerta».