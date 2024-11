"Quella di Unicredit? Un'offerta ostile". Il contrattacco di Bpm

Ascolta ora 00:00 00:00



Dopo una giornata di silenzi seguita all’offerta pubblica di scambio di Unicredit, per il Banco Bpm è giunto il momento di passare al contrattacco. Questa mattina, infatti, nell’ambito di un consiglio d’amministrazione già previsto da tempo, a tenere banco giocoforza sarà l’informativa ai consiglieri circa l’offerta dell’istituto guidato da Andrea Orcel. C’è un’aria tesa e poca voglia di parlare, ma all’ingresso del cda dalla stampa è stato chiesto a Mauro Paoloni, consigliere di Banco Bpm, se percepisse come ostile l’offerta pubblica di scambio di Unicredit. La sua risposta è stata stringata, ma eloquente: “Si”.



L’Ops di UniCredit, del valore di 10,1 miliardi di euro, prevede uno scambio di 0,175 nuove azioni UniCredit per ogni azione Banco Bpm, con l’obiettivo di delistare Banco Bpm e procedere a una fusione tra i due istituti. Tuttavia, la proposta è stata presentata senza un accordo preventivo con il Consiglio di amministrazione di Banco BPM, motivo per cui è stata percepita come ostile non solo dalla banca ma anche dal governo, che attraverso Bpm stava lavorando per comporre un terzo polo bancario insieme a Mps e Anima.

Ora, a valle del cda, non è ancora chiaro se arriverà una comunicazione dall’istituto guidato da Giuseppe Castagna. Certo è che al momento tutte le ipotesi sono aperte, anche una possibile contromossa di Credit Agricole, istituto francese azionista di Bpm con oltre il 9% delle quote e che ieri si è trincerato dietro un “no comment”.