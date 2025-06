Young Factor, l'attacco del Governatore della Banca di Francia: "Usa non è più terra di libertà"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Palazzo della Borsa di Milano accoglie nella propria sede diversi governatori delle più importanti banche centrali europee. Dopo quello della Spagna, José Luis Escrivá Belmonte, è stato il momento anche di François Villeroy de Galhau, suo omologo in Francia, anch'egli ospite del secondo giorno della Conferenza internazionale "Young Factor 2025", un dialogo tra giovani, economia e finanza, promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, in partnership con Intesa Sanpaolo, che si tiene a Milano, a Palazzo Mezzanotte. L'occasione del dialogo con il direttore de La Stampa, Andrea Malaguti, è stata quella di discutere attorno all'argomento proposto dal panel "Le sfide del nostro secolo: l'Europa è un'eredità del passato o è ancora un sogno per i giovani?". Ed è proprio davanti a una folta platea di ragazze e ragazzi che il Governatore della Banca di Francia, nonché membro del consiglio direttivo della Bce, vuole sollecitare diverse riflessioni, specialmente sulla democrazia.

" Gli Stati Uniti d'America tradizionalmente sono stati considerati una terra di libertà. Oggi, mi spiace dirlo, questo è meno ovvio, meno vero. Noi oggi in Europa siamo la terra della libertà ", ha dichiarato Villeroy de Galhau. Questo perché oggi la democrazia " sembra un pò data per scontata, ovvia, noiosa. Ma purtroppo è meno ovvia oggi di quanto non lo fosse in passato - ha inoltre sottolineato -. La democrazia significa rifiutare il potere e abbracciare lo stato di diritto. Si tratta di rifiutare l'individualismo eccessivo. La libertà che a tutti sta a cuore non è individualismo, ma significa combattere insieme per dei valori ".

Il Governatore nazionale della Banque de France ritiene inoltre che i nostri valori condivisi, in Europa, " siano molto più importanti di quanto non fossero prima degli choc " come stati il Covid e l'inizio delle guerre internazionali in corso. " Abbiamo divergenze, ma questa è la storia dell'Europa da decenni. Questa idea che c'era un'epoca d'oro in cui tedeschi, francesi e italiani andavano sempre d'accordo era falsa - ha aggiunto -. Io ho abbastanza anni per dirvi che non è mai stato così: ho partecipato a negoziati sull'euro negli anni Novanta e non è stato per nulla facile. È normale avere divergenze, ma i nostri valori comuni sono necessari non solo per l'Europa, ma per il resto del mondo ".

" Vediamo tutti cosa sta accadendo dall'altro lato dell'Atlantico e che c'è una opportunità per Europa di svegliarsi. Abbiamo tutte le risorse ma le utilizziamo? Credo che le cose stiano cambiando rapidamente, negli ultimi tre mesi i Paesi europei si sono svegliati sulla Difesa e hanno in messo in campo delle risorse ma se guardiamo a economia e finanza questo è meno ovvio, avviene tutto molto lentamente ". Villeroy sostiene che tutte le istituzione europee sanno bene cosa fare: " Gran parte delle misure auspicate dai rapporti di Mario Draghi ed Enrico letta non ha un costo fiscale ma siamo troppo lenti nell'attuarle ", dice soprattutto a proposito degli eurobond.

" Ma il momento è ora o mai. Speriamo che possiamo fissare una scadenza e implementare le relazioni Draghi e Letta. È tempo di agire ". Infine, un pensiero sui vari conflitti che stacco toccando il mondo " Le guerra fisiche sono molto pericolose, le guerre commerciali sono sfortunate, sono una sciocchezza, non hanno senso ". " Anni fa questa domanda sarebbe stata teorica - ha rimarcato Villeroy -, ma oggi alle porte dell'Europa c'è una guerra di aggressione perpetrata dalla Russia, ci sono conflitti anche in altri posti e uccidono la cosa più preziosa del pianeta, gli esseri umani ".

