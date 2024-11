Quel Vintage Negroni con il Mini bun di maialino e Édith Piaf

Ascolta ora 00:00 00:00

Un paio di champagnini, ma poi subito un Negroni sbagliato con champagne e angostura. Il fuori, grazie a una chitarra, un sax e una meravigliosa voce che interpreta senza stravolgere l'eterna Édith Piaf, si trasforma in teatro di verzura dove mettere in fila i signature cocktail del bar manager Edoardo Raimondi in arrivo dal Badrutt's Palace Hotel di St Moritz. Imperdibile il Vintage Negroni con gin invecchiato in barrique, da guardare ancor prima che da bere al bancone dell'IT Maison, il nuovo ristorante che promette cibo dall'alba a notte fondissima all'interno del Boutique Hotel VMaison in via Tommaso da Cazzaniga 2. Che di Brera ha il fascino, ma non la movida cheap. Sorprendentemente esotiche le carte da parati e il design curato dallo studio VMaison Interior per il progetto di Alessio Matrone e Danilo Caruso, soci fondatori del brand di ristoranti internazionali IT con sedi a Ibiza, Londra, Milano, Porto Cervo e Tulum. L'executive chef è Romualdo Palladino e con l'aiuto dei Alex Pochynok offre colazione, pranzo, merenda, aperitivo, cena e dopocena con spettacoli. «I miei locali - racconta Matrone - da sempre si basano su un concept serale dove le persone vengono per cenare, ballare e divertirsi. Con IT Maison ho invece voluto creare un contrasto, parlando alle famiglie e a un target business. Qui, l'atmosfera di casa è al centro, perfetta per chi cerca un'esperienza più tranquilla, ma di qualità». E allora la colazione è internazionale, con brioche ischitane o francesi e specialità come le tostadas, in versione dolce con burro e marmellata o salata con avocado, pomodoro e salmone affumicato. Proposte healthy per tutta la giornata con verdure fresche e centrifughe. A pranzo i Paccheri ai 5 pomodori, il Riso al salto con verdure e gamberi cucinato al wok, la Hummus salad (misticanza, verdure, hummus di ceci e falafel) o le Polpette di manzetta prussiana al pomodoro e parmigiano. Nel pomeriggio snack come il Guacamole alla mediterranea pestato al mortaio e pane guttiau o i Mini bun con maialino, senape al tartufo e verdure croccanti.

Per il doposcuola dei figli le Crêpe farcite con crema di nocciole. A cena anche portate di mare come Tiradito di ricciola, salsa nikiri, lime all'aji limo o il Tagliolino limone e scampi. Non mancano opzioni vegane, vegetariane o senza glutine.