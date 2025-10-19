Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia: ucciso da un mattone uno degli autisti

Gravissimo episodio di violenza lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dove l'autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è stato assaltato dai tifosi della squadra reatina. Il secondo autista del pullman è morto dopo essere stato colpito da un mattone durante l'assalto, quando i tifosi hanno lanciato pietre e altri detriti atti a offendere.

Alcuni di questi oggetti hanno colpito la parte anteriore dell'autobus. L'uomo, che viaggiava sul sedile davanti accanto al conducente in quel momento operativo, è stato colpito in pieno da un mattone. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente ma le sue condizioni sono apparse subito disperate e l'uomo è morto poco dopo. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto ma per il momento non ci sono stati fermi. Sono in corso le ricerche dei responsabili.

Gli scontri tra le due fazioni erano cominciati già durante la partita: durante la pausa lunga tra il secondo e il terzo quarto ci sono stati alcuni interventi delle

forze dell'ordine per separare le due tifoserie. La polizia era già presente all'interno del palazzetto e ha fatto in modo che non ci fossero contatti. Ma a quanto pare all'esterno c'è stata la drammatica resa dei conti.