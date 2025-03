Barcellona amara, Brizuela manda l’Olimpia ko 98-88

Ascolta ora 00:00 00:00

La serata della verità è stata la serata dell'amarezza per l'Olimpia Milano, sconfitta nettamente in casa dal Barcellona 98-88 nel 32° round di Eurolega, un ko che non condanna ma riduce al lumicino le speranze playoff dei biancorossi, ora 16-16. Catalani al Forum senza quattro giocatori chiave (Laprovittola, Vesely, Metu e Nunez) ma con la giusta determinazione ed agonismo rappresentate da Dario Brizuela hombre del partido con 27 punti oltre ai 25 dell'ex Punter. Per l'EA7 non è bastato il solo duo Shields-Mirotic (18 e 28 punti) in un match dove i biancorossi non hanno mai dato l'impressione di competere. La coppia biancorossa combina per 24 punti (11 e 13) nel primo tempo ma non bastano all'Olimpia che va negli spogliatoi sotto 55-44 con Brizuela da 17 punti. Milano ha una timida reazione ma ad inizio 4° periodo il 6-0 firmato Brizuela-Punter manda i titoli di coda (80-65).

Sul fronte Italbasket si sono tenuti i sorteggi di Europei 2025 (dal 27 agosto al 14 settembre), l'Italia è stata sorteggiata nell'ostico Gruppo C (Limasson, Cipro) dove affronterà la Grecia di Giannis Antetokoumpo (come nel 2022), la Spagna di Scariolo, i padroni di casa, la Bosnia ed Herzegovina e la Georgia di Shengelia. Le prime 4 si incroceranno con il Gruppo D che vede Francia, Polonia, Israele, Belgio, Islanda e la Slovenia di Doncic. «Girone difficile? Noi siamo l'Italia», dice coach Gianmarco Pozzecco (nella foto).