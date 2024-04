Basket, clamorosa impresa di Pistoia a Bologna. Brescia torna in vetta da sola

La 25ª giornata di Serie A di basket si chiude con un risultato a sorpresa: l'Estra Pistoia sbanca la Virtus Segafredo Arena (93-100), rimontando uno svantaggio di 19 punti. Decisivo per i toscani l'ultimo quarto concluso con uno stratosferico (32-10). Un'altra grande impresa per la squadra di Brienza, capace di espugnare anche il campo di Milano lo scorso novembre, recuperando in quel caso un distacco di 19 punti. Con questa clamorosa sconfitta la Virtus Bologna perde contatto con la Germani Brescia, vittoriosa a Varese e subisce l'aggancio di Milano e Venezia, corsare rispettivamente a Reggio Emilia e Napoli.

Bologna-Pistoia (93-100)

Parte meglio Bologna, che trova un parziale di 6-0. Il finale di quarto è tutto della Virtus, che chiude sul 26-14 con un parziale di 7-0 che porta le firme di Lundberg (tripla) e Polonara. Nel secondo periodo Pistoia cerca di riavvicinarsi alle Vu Nere, che però trovano un grande Mickey e volano sul +15. La situazione non cambia fino all'intervallo, con la Virtus avanti con un rassicurante 55-41. Si ricomincia con un Belinelli ispirato a firmare il massimo vantaggio sul +19. Bologna domina e Lundberg chiude il terzo quarto con una sontuosa tripla: è 83-68. Gara finita? A quel punto succede l'imponderabile. Il parziale iniziale di 11-4 dei toscani riapre completamente la sfida e la Virtus esce mentalmente dalla gara, subendo triple a raffica. Sugli scudi Wheatle e Willis, che trova tre canestri consecutivi da lontano, firmano il pareggio sull'88-88. Bologna ha un sussulto d'orgoglio, poi affonda: Hawkins e Moore portano gli ospiti sul +7, che rimane fino al termine della gara. A trascinare i toscani i 24 punti di Ryan Hawkins, i 23 di Payton Terrel Willis, i 18 di Charlie Edward Moore e i 17 di Derek Ogbeide. Per la Virtus 16 punti a testa per Gabriel Lundberg e Ante Zizic. Pistoia consolida il sesto posto (13-12). Bologna (17-8) e viene agganciata da Milano e Venezia.

La schiacciata di Zizic e le triple di Hawkins sono tra le migliori azioni del match tra @VirtusSegafredo e @PistoiaBasket #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/qRcMOobyna — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) April 1, 2024

Varese-Brescia 92-95

Meglio Varese all'inizio con un Mannion scatenato per il 14-5 varesino. Brescia accorcia sul -4 con Burnell: è 22-21 dopo il primo quarto. Nel secondo parziale la Germani riporta il punteggio in parità. Varese però allunga sul +7, poi si difende e chiude in vantaggio a metà gara (48-44). Nel terzo quarto Brescia alza il ritmo: Christon pareggia i conti (54-54) e, in tandem con Bilan, firma il sorpasso. Inizia un monologo bresciano, con Massinburg a firmare il +8 (72-64) prima della tripla di Mannion che stabilisce il punteggio definitivo al termine del quarto (72-67). Varese non ci sta e rientra a un solo punto con McDermott e Brown, Massinburg la ricaccia indietro con la tripla dell'85-81. La Germani gestisce il vantaggio: Bilan firma il +5 (89-84) a ventotto secondi dal termine. Nei cinque secondi finali succede di tutti: Mannion riporta Varese a un punto e sbaglia di pochissimo la bomba da distanza siderale sulla sirena. Finisce dunque 95-92 per Brescia, che torna in vetta da sola alla Serie A (18-7). Prova-monstre di Mannion: 37 punti in 35 minuti, con 6/9 da tre e 13/14 ai liberi. Varese resta così terzultima (9-16), con due vittorie di vantaggio sulla zona-retrocessione.

Il gioco spalle a canestro di Bilan e le triple di Mannion sono tra le migliori azioni di @PallVarese @GermaniBrescia #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/R2XnBCkePk — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) March 30, 2024

Reggio Emilia-Milano 68-72

Milano rompe subito l'equilibrio, con le triple di Mirotic e Melli a firmare il +8 dell'Olimpia (12-4). Reggio Emilia fatica a reagire e lo svantaggio arriva in doppia cifra: 24-14 dopo il primo quarto. Nel secondo periodo Melli allunga (+18), ma l'Unahotels trova la reazione e si porta a nove punti dall'EA7. Si arriva fino al -5, ma Shields chiude i giochi a metà gara con la tripla del 39-31. Al rientro in campo l'Olimpia vola sul +16 e mantiene questo vantaggio fino al quarto quarto. Galloway riporta Reggio Emilia a soli otto punti di distanza. L'Olimpia però sbaglia troppo e consente agli avversari di rientrare a due punti di svantaggio. Gli emiliani sprecano il possesso del sorpasso, mentre Melli è decisivo: liberi a segno e canestro del +6 (70-64) a 51" dal termine. Smith riporta a due punti i rivali e Vitali sbaglia la tripla della vittoria. A 2.2 secondi dal termine Mirotic va dalla lunetta e non sbaglia. Vince 72-68 l'Olimpia, ora appaiata con 34 punti, a Bologna e Venezia. Resta quinta, invece, Reggio Emilia (14-11). Tonut (19) e Mirotic (18) gli uomini decisivi per Messina, a Priftis non bastano Galloway (17) e Smith (16).

L'alzata di Weber per Faye e i contropiedi di Tonut sono tra le migliori azioni di @PallacReggiana @OlimpiaMI1936 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/f1lDao6TtH — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) March 30, 2024

Napoli-Venezia 90-97

Il miglior avvio è dei partenopei, che trovano subito un parziale di 6-0, ma si spengono col passare dei minuti. La Reyer li supera volando sul 12-10 con le triple di Heidegger e Simms, poi allunga fino al +6. Il primo quarto si chiude 24-14 per gli ospiti. Venezia approccia male il secondo periodo, subendo anche il sorpasso: 33-31 per Napoli. I lagunari si scatenano da tre e tornano sul +12, per poi chiudere in vantaggio a metà gara: 54-42 il punteggio al riposo. Alla ripresa c'è in campo solo la Reyer, che decolla fino al +20 con due triple di Wiltjer. Ennis prova a riportare sotto Napoli ma si arriva al 79-62 dopo tre periodi. La gara sembra chiusa e la Reyer abbassa l'intensità e la concentrazione. Napoli accorcia a nove punti di distanza e Pullen firma la tripla della definitiva rinascita, Zubcic il -4 partenopeo (87-83). A ristabilire le distanze ci pensa Rayjon Tucker, che segna sei punti e ristabilisce il +9 (95-86). In un finale concitato, Pullen riporta sotto Napoli e Zubcic sbaglia la tripla che riporterebbe la Ge.Vi a -3. Vince 97-90 la Reyer, ora seconda (17-8). Quarto ko consecutivo per Napoli (12-13). Decisivo Simms (22) per Venezia. Ai padroni di casa non bastano Pullen (25) ed Ennis (20).

Trento-Scafati 84-79

Nel primo quarto regna l'equilibrio, con Trento che vola sul +3 (20-17) e si fa rimontare solo nei secondi finali: con Scafati avanti 22-20. I campani volano anche sul +10 nel secondo quarto e chiudono sul +6 (42-36) a metà gara. Nel terzo quarto i padroni di casa pareggiano sul 49-49, ma la Givova torna avanti di sei punti con Pinkins e Robinson. Nell'ultimo periodo, c'è il ribaltone. Kamar Baldwin pareggia i conti e porta avanti la Dolomiti Energia coi liberi e la tripla, Scafati non sa reagire. I liberi di Grazulis consegnano la vittoria per 84-79 a Trento, che aggancia la Bertram Derthona (13-12), mentre Scafati resta in undicesima posizione (11-14).

Brindisi-Sassari 70-76

La sfida inizia subito male per i pugliesi, perché Sassari trova un parziale di 10-0, ma l'Happy Casa sa reagire e sorpassare con Sneed (14-13). Brindisi lotta, Cappelletti la ricaccia sul -6 e sbaglia la tripla del potenziale +8. Si va al riposo sul punteggio di 35-30 per i sardi. Avvio-sprint di Brindisi con un sontuoso Sneed ma ancora una volta ci pensano Cappelletti e Diop a ristabilire le distanze: +6 isolano dopo il terzo quarto (55-49). Nell'ultimo periodo non c'è storia, con Jefferson a trascinare Sassari fino al +16, prima del fisiologico calo a gara conclusa. Brindisi rientra fino a sei punti di distacco, perdendo 76-70, ma resta ultima con Pesaro (7-18). Scatto per Sassari, che aggancia il nono posto di Napoli (12-13) e si porta a una sola vittoria dai playoff.

Treviso-Pesaro 93-89

Sfida accesa e sentita fin dal primo quarto, in cui Allen e Robinson provano a spingere avanti i padroni di casa. Al termine dei primi dieci minuti la Nutribullet è avanti 27-26. Dominano le difese e l’equilibrio continua a regnare sovrano (45-44) all’intervallo. Al rientro in campo la squadra di Sacchetti prova l’allungo, ma Treviso resiste e passa avanti a fine periodo, sul 67-64. Nell'ultimo quarto arriva la spallata decisiva: due triple consecutive di Bowman lanciano la squadra di Vitucci sul +9. Nei due minuti finali Pesaro si riporta fino al -2, ma alla fine vince Treviso 93-89. La Nutribullet sale a +3 successi proprio su Pesaro, ferma a quota sette e sempre più a rischio retrocessione.

I risultati

Virtus Segafredo Bologna - Estra Pistoia 93-100

Bertram Derthona Tortona - Vanoli Basket Cremona 87-76

UnaHotels Reggio Emilia - EA7 Emporio Armani Milano 68-72

Nutribullet Treviso Basket - Carpegna Prosciutto Pesaro 93-89

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari 70-76

Openjobmetis Varese - Germani Brescia 92-95

Dolomiti Energia Trentino - Givova Scafati Basket 84-79

Gevi Napoli Basket - Umana Reyer Venezia 90-97

Tutti i risultati della 25ª giornata di #LBASerieA @UnipolSai_CRP

La tua squadra ha vinto o perso#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/tQqSuD1JwP — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) April 1, 2024

Classifica

Brescia 36; Bologna, Venezia, Milano 34; Reggio Emilia 28; Tortona, Trento, Pistoia 26; Napoli, Sassari 24; Scafati 22; Cremona, Treviso 20; Varese 18; Brindisi, Pesaro 14

La classifica dopo le prime 25 giornate di Serie A @UnipolSai_CRP

In che posizione si trova la tua squadra#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/Jms8jL9FTr — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) April 1, 2024

Prossimo turno

EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino

Germani Brescia - Bertram Derthona Tortona

Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna

Banco di Sardegna Sassari - Carpegna Prosciutto Pesaro

Vanoli Basket Cremona - Givova Scafati Basket

Happy Casa Brindisi - Nutribullet Treviso Basket

Openjobmetis Varese - Gevi Napoli Basket

Estra Pistoia - UnaHotels Reggio Emilia