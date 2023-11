Basket, l'Olimpia Milano cade in casa contro Pistoia. Bologna ko a Brindisi

Cadono le grandi nella nona giornata di Serie A di basket: l'Olimpia Milano cede contro Pistoia, che rimonta un distacco di 16 punti e sbanca per la prima volta nella sua storia il Forum (86-81).

La sorpresa della domenica arriva da Brindisi dove la Virtus Bologna perde la partita e il primato solitario facendosi infilare dalla Happy Casa (83-75). Ora con le V nere in testa alla classifica ci sono Brescia, Venezia e Napoli, in un campionato sempre più avvincente.

Milano-Pistoia 81-86

Parte bene la squadra di Messina (senza Mirotic per turnover), che arriva al termine del primo quarto con un vantaggio di nove lunghezze. Pistoia trascinata da Willis (21 punti nel primo tempo) prova a reagire ma non riesce mai a salire oltre il meno cinque. L'Olimpia alla allunga nuovamente grazie ad un ottimo Shields e chiude il parziale sul 53-39. Alla ripresa del gioco la reazione dei toscani è veemente. Prima si riportano sotto poi trovano un clamoroso sorpasso nel finale del quarto. L'inerzia del match è cambiata grazie alle ottime prestazioni di Willis, Moore ed Hawkins. Nell'ultimo quarto il solito Shavon Shields sale in cattedra e trova la tripla che fissa la parità a più di cinque minuti dalla fine, ma Pistoia scappa nuovamente sul + 6 e di fatto chiude la partita. Finisce quindi 81-86 per la formazione toscana, che trova la quarta vittoria nella competizione, tante quante le sconfitte dell’EA7 Emporio Armani. 31 punti per Willis, top scorer, mentre Moore chiude con 28. Shields miglior marcatore dei padroni di casa con 26 punti.

Le triple di Willis e Moore e la schiacciata di Melli tra le migliori giocate di @OlimpiaMI1936 @PistoiaBasket #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/MdXcqSOl3l — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) November 26, 2023

Brindisi-Bologna 83-75

I padroni di casa partono a razzo e nel finale del primo parziale scappano addirittura sul +11, trascinati da Sneed e Bayehe. La Virtus non ci sta e si riprende nella seconda frazione: con un break di 13-1 degli ultimi quattro minuti, portandosi all’intervallo lungo sul meno uno. La pausa rinvigorisce ulteriormente Brindisi, che riprende a macinare gioco e punti, allungando nel finale fino a un pesante +13, che manda al tappeto le V nere. L’ultimo quarto viene gestito in maniera ottimale dai pugliesi. La squadra di Banchi non riesce mai ad avvicinarsi oltre i sette punti, con l’incontro che si chiude sul punteggio di 83-75. Prima vittoria stagionale in Serie A per Brindisi, secondo ko per la Virtus. Bayehe top scorer del match con 25 punti, 22 per Senglin (micidiale da tre punti).

L'and-one di Shengelia e la schiacciata di Bayehe sono tra le migliori azioni di @HappycasaNBB @VirtusSegafredo #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/1UPgAe48we — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) November 26, 2023

Venezia-Reggio Emilia 90-70

Venezia ritrova il successo dopo i due ko consecutivi contro Virtus Bologna e Prometey, superando agevolmente Reggio Emilia. Ottimo avvio da parte della formazione veneta, che apre già nel primo quarto un solco di tredici punti anche grazie all’ottimo avvio di Wiltjer (doppia cifra in cinque minuti) e Tessitori. Il secondo parziale allunga ulteriormente le distanze con l’Umana Reyer avanti all’intervallo lungo 54-37. Al rientro in campo la partita continua ad essere orientata ampiamente a favore di Venezia. L’ultimo quarto diventa una formalità con l'ottima gestione degli uomini di coach Neven fino al 90-70 finale. Settima vittoria in Serie A per Venezia, mentre Reggio incassa la quarta sconfitta da inizio stagione. Wiltjer chiude con 23 punti realizzati, gli stessi realizzati da Galloway per gli avversari.

Wiltjer e Casarin protagonisti nella settima vittoria in #LBA @UnipolSai_CRP della @REYER1872 sulla @PallacReggiana

Per il primo sono 23 i punti a fine gara mentre il secondo mette a referto 15 punti e 5 rimbalzi #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/efdgQ72Ykd — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) November 26, 2023

Napoli-Cremona 80-70

Prosegue la marcia della Ge.Vi Napoli, con la quarta vittoria con la quarta vittoria consecutiva che vale il primato. In un match equilibratissimo, i partenopei prendono il largo e blindano il successo casalingo con un ultimo quarto da 31-21, che vale il +10. Napoli trova infatti nel tandem Ennis-Zubcic l'arma per volare fino al +14 nel quarto conclusivo e rendersi irraggiungibile, nonostante McCullough (14) provi a riportare sotto la Vanoli. I top-scorer della sfida sono Pullen (24) e Zubcic (23), entrambi autori di cinque triple per i padroni di casa. La formazione guidata da Milicic aggancia Brescia, Venezia e la Virtus in vetta al campionato. Cremona è nona in tandem con Scafati, Pesaro e Pistoia (4-5).

Pullen e Zubcic trascinano il @basket_napoli al successo contro un'ottima Vanoli Basket Cremona

Sono 31 i punti nell'ultimo quarto per gli uomini di coach Milicic che ottengono così la quarta vittoria consecutiva in questa #LBA @UnipolSai_CRP#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/Xd5MfwEec3 — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) November 26, 2023

Brescia-Varese 116-73

Il derby lombardo è senza storia con la Germani Brescia, che travolge l'Openjobmetis Varese. Dopo un inizio equilibrato i varesini affondano con un parziale di 22-1. Il primo quarto si chiude sul 33-11 e Varese non si riprende più, sprofondando sul -43 al termine del terzo quarto (91-48) nonostante le buone prove di Hanlan (21) e Woldetensae (14). Il resto è puro garbage time, con entrambe le squadre che danno ampio spazio alle panchine fino al 116-73 a favore dei bresciani. La Leonessa (7-2) sale così in vetta con Bologna, Napoli e Venezia. Varese è tredicesima con Sassari con tre sole vittorie (3-6). Per Brescia sono sette i giocatori in doppia cifra, capeggiati dall'ottimo Bilan (21), che precede Della Valle (16) e Massinburg (16).

Con una doppia doppia da 21 pt e 12 rimbalzi, Miro Bilan guida la @GermaniBrescia in una partita che vede i padroni di casa andare all'intervallo lungo già sul +31

Per la @PallVarese il miglior marcatore è Hanlan, anche lui con 21 punti #TuttoUnAltroSport @UnipolSai_CRP pic.twitter.com/nuVsLxavur — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) November 26, 2023

Pesaro-Treviso 95-76

Continua il periodo no della Nutribullet Treviso sempre più in crisi, con la nona sconfitta in nove gare. La Carpegna Prosciutto Pesaro fa il break decisivo nel terzo quarto con il parziale di 28-13, che indirizza definitivamente la sfida Pesaro torna così alla vittoria, portandosi al nono posto in tandem con Cremona, Scafati e Pistoia (4-5), dopo una prova estremamente intelligente che la vede gestire tutti i momenti della partita fino al 95-76. Il top-scorer è Bamforth, che segna 23 punti con 6/8 da tre, precedendo Totè (22). Trevisosi consola con la buona prova del debuttante Olisevicius, il migliore con 16 punti.

Tortona-Trento (83-80)

Servono i supplementari alla Bertram Derthona per conquistare la meritata vittoria contro Trento. Le grandi prestazioni di Weems, che realizza 18 punti, e Dowe (17) risultano decisive per il vantaggio di Tortona, che vola sul +9 al termine del terzo quarto. Qui però risale in cattedra la Dolomiti Energia, che rimonta l'intero svantaggio: un quarto da 15-6 vale il pareggio (71-71). Si va così all'extra-time, dove Weems è decisivo da tre. Vince così 83-80 la Bertram Derthona, che aggancia l'Olimpia e Reggio Emilia al sesto posto con dieci punti (5-4). Trento invece è quinta (6-3), nonostante i 24 punti di Baldwin e i 16 di un ottimo Biligha.

I risultati

EA7 Emporio Armani Milano - Estra Pistoia 81-86

Germani Brescia - Openjobmetis Varese 116-73

Bertram Derthona Tortona - Dolomiti Energia Trentino 83-80 dts

Umana Reyer Venezia - Unahotels Reggio Emilia 90-70

Banco di Sardegna Sassari - Givova Scafati Basket 79-76

Carpegna Prosciutto Pesaro - Nutribullet Treviso Basket 95-76

Happy Casa Brindisi - Virtus Segafredo Bologna 83-75

Gevi Napoli Basket - Vanoli Basket Cremona 80-70

Classifica

Bologna, Brescia, Napoli, Venezia 14 punti; Trento 12; Milano, Reggio Emilia, Tortona 10; Cremona, Pesaro, Pistoia, Scafati 8; Varese, Sassari 6; Brindisi 2; Treviso 0.

La classifica dopo le prime 9 giornate di Serie A @UnipolSai_CRP vede 4 squadre appaiate al primo posto

La tua in che posizione si trova#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/VhvH68AEmY — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) November 26, 2023

Prossimo turno

Virtus Segafredo Bologna - Bertram Derthona Tortona

Banco di Sardegna Sassari - EA7 Emporio Armani Milano

Unahotels Reggio Emilia - Carpegna Prosciutto Pesaro

Nutribullet Treviso Basket - Happy Casa Brindisi

Openjobmetis Varese - Vanoli Basket Cremona

Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia

Estra Pistoia - Gevi Napoli Basket

Givova Scafati Basket - Germani Brescia