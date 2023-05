Basket, Milano ko a Pesaro: la serie è riaperta

Pesaro batte Milano e accorcia nella serie dei quarti di finale dei playoff scudetto portandosi sul 2-1. La squadra di Repesa ha avuto la meglio sull`EA7 Milano con il punteggio di 88-83 con i parziali di 22-24, 36-42, 61-66. Top scorer Totè per i locali con 16 punti, Napier per gli ospiti con 24. Gara 4 è in programma ancora in casa Carpegna Prosciutto Pesaro tra due giorni. Il Banco di Sardegna Sassari passa a condurre 2-1 nella serie contro l`Umana Reyer Venezia. Dopo l`1-1 alla fine delle gare disputate in Veneto, in casa la squadra sarda si è imposta 80-69. Gara 4 ancora a Sassari tra due giorni. Oggi alle 20 Trentino-Tortona (0-2, Eleven ed Eurosport), alle 21 Brindisi-Bologna (0-2, DMax ed Eurosport2).