Basket, la Virtus Bologna chiude i conti a Venezia e raggiunge Milano in finale

La Virtus Bologna chiude la serie di semifinale con Venezia e raggiunge l'Olimpia Milano nella finale scudetto di Serie A di basket. Le Vu Nere si impongono al Taliercio in gara-4 con il risultato di 96-79 e si portano sul 3-1. Non riesce l'impresa alla Reyer Venezia che, dopo essere stata davanti nel primo quarto e aver sfiorato la maxi-rimonta tra il terzo e il quarto, deve mettere da parte le velleità di trascinare la sfida alla "bella". A trascinare la Virtus ci pensano Shengelia con 29 punti e Belinelli con 22. A Venezia non bastano i 21 punti di Heidegger. Ora Bologna sfiderà l'EA7 nella finalissima scudetto. Si parte giovedì 6 giugno alla Segafredo Arena.

La partita

Parte bene la Virtus (5-1), poi si accendono gli orogranata. Heidegger e Wiltjer sono molto ispirati e portano Venezia sul 12-7. Le triple di Casarin e Simms valgono infatti il 27-23, che diventa +7 nei primi minuti del secondo quarto. La Virtus reagisce con una tripla di Polonara, che dà la sveglia alle Vu Nere. Pajola e Shengelia riportano sotto Bologna, Lomazs pareggia e la partita svolta: Belinelli firma il +5 a un minuto e mezzo dal termine, poi Bologna dilaga e chiude sul 57-45 al termine del primo tempo. Nella ripresa la Reyer entra con un grande impeto e riesce ad aprire la gara: Simms e Heidegger riportano Venezia sul -3.

Le triple di Pajola e Shengelia e la stoppata di Parks tra le migliori azioni di Gara-4 di semifinale tra @VirtusSegafredo e @REYER1872 #TuttoUnAltroSport #LBAPlayoff pic.twitter.com/96HfqmZpwb — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) May 31, 2024

Prima del via dell'ultimo quarto ci sono quattro punti da recuperare, ma Spissu riporta i suoi a una sola lunghezza di svantaggio sul 73-72. Da qui in poi gli orogranata hanno un black-out e non segnano per sei minuti. Ne approfitta la Virtus, che con le triple di Abass e Pajola infila un parziale di 14-0, arrivando fino a un maxi-vantaggio (86-72). Nel finale Shengelia, Belinelli e Cordinier arrotondano il risultato: La Virtus vince 96-81 e si regala la finalissima contro l'Olimpia Milano. Si inizierà a giocare giovedì 6 giugno alla Segafredo Arena, poi gara-2 sabato 8 e gara-3 l'11 giugno a Milano: l'eventuale gara-4 sarà ancora all'Unipol Forum, l'eventuale "bella" a Bologna.

Il tabellino

UMANA REYER VENEZIA - Spissu 4, Heidegger 21, Casarin 3, De Nicolao 6, Janelidze 3, Kabengele, Parks 9, Brooks ne, Simms 12, Wiltjer 8, Tucker 10, Tessitori 5. Allenatore: Neven Spahija

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - Belinelli 22, Pajola 8, Dobric, Mascolo, Lomazs 6, Shengelia 29, Hackett, Polonara 7,

Zizic 2, Dunston, Abass 15, Cordinier 7. Allenatore:

ARBITRI: Begnis-Giovannetti-Borgion. NOTE: parziali 27-23, 45-57, 66-70. Tiri liberi: Venezia 9/21, Bologna 31/39. Usciti per falli: Spissu