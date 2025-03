Bologna batte l'Olimpia e torna in vetta

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Olimpia Milano cade a casa della Virtus Bologna 86-80 nella 20ª giornata di campionato. I campioni d'Italia lottano per tutta la partita ma si arrendono nell'ultima frazione contro le V-Nere (prive di Clyburn e Polonara) trascinate dai 19 punti di Belinelli che firmano il 2-0 negli scontri diretti contro i biancorossi e ritornano in vetta alla classifica. Alla Segafredo Arena coach Messina mette a riposo la stella Shields, out per turnover Dimitrijevic oltre agli infortunati Nebo e Bolmaro. Primo tempo a basso punteggio con i padroni di casa avanti 38-34, +4 che rimane anche dopo il 3° periodo (63-59).

Nell'ultima frazione sale in cattedra Morgan (16 punti) che grazie alle sue triple scava il solco decisivo (76-67) per il successo bianconero. Non sono bastati i 22 punti di Mirotic ad un'Olimpia già proiettata al big match di giovedì quando al Forum arriverà il Fenerbahce.