Il dramma di Polonara, colpito da leucemia mieloide. Come sta il cestista della Virtus Bologna

Non c'è pace per Achille Polonara. Il cestista della Virtus Bologna e dell'Italbasket, ha la leucemia mieloide. La nota diramata dalla società bolognese, a poche ora da gara-3 di finale Scudetto contro Brescia, ha scosso l’ambiente della pallacanestro e quello dello sport intero.

"Nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide. Polonara è ora ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche. Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione. Forza Achi siamo tutti con te, ti aspettiamo" si legge nel comunicato.

Polonara nell’ultimo periodo era stato male diverse volte e le prime indagini cliniche sembravano aver rilevato i sintomi della mononucleosi. Non scende in campo da gara-3 delle semifinali contro l’Emporio Armani Milano. "Ora sto molto meglio", aveva detto lui stesso solo qualche ora fa ai tifosi virtussinini.

Nel 2023, aveva già dovuto interrompere l’attività sportiva a causa di un tumore ai testicoli diagnosticato casualmente durante un test anti-doping. Sottoposto ad intervento chirurgico, Polonara era tornato in campo due mesi più tardi, regalando a tutti un sorriso indimenticabile.

Domani sera i suoi compagni giocheranno per regalargli una gioia. La Virtus Bologna, infatti, scenderà in campo contro la Germani Brescia per il primo match point che potrebbe regalarle il 17° scudetto della sua storia.

Chi è Achille Polonara

Sposato con Erika e padre di Vitoria e Achille Jr. Nato ad Ancona il 23 novembre 1991, Polonara ha 33 anni ed è alto 205 centimetri. Di ruolo ala grande in carriera, ha vinto ha vinto una Supercoppa italiana con Reggio Emilia nel 2015, una FIBA Europe Cup con Sassari nella stagione 2018-19 e un Campionato spagnolo con il Saski Baskonia nella stagione 2019-20.

Inizia ad imporsi tra i professionisti a Varese. Poi prosegue tra Reggio Emilia, Sassari in Spagna alla Saski Baskonia con cui conquista il campionato spagnolo nel 2020. Vanta anche un'esperienza in Turchia, al Fenerbahce e poi all'Anadolu Efes. Da registrare anche una breve parentesi in Lituania nel 2023 con la maglia del Zalgiris Kaunas che precede il suo approdo alla Virtus Bologna dove milita ormai da due stagioni.

Cos'è la leucemia mieloide

Si tratta un tipo di tumore del sangue che colpisce le cellule mieloidi, ovvero quelle che si trovano nel midollo osseo e si trasformano in globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. La diagnosi precoce e la terapia tempestiva sono importantissime per affrontare questo tumore del sangue. Esistono due forme principali di leucemia mieloide: la forma acuta e quella cronica. La prima è una malattia a rapida evoluzione, che colpisce maggiormente le persone più giovani e che richiede un trattamento immediato e aggressivo.

Si sviluppa rapidamente e provoca un accumulo di cellule immature nel sangue e nel midollo osseo, impedendo la formazione normale di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine.

La leucemia mieloide cronica, invece, è più frequente dopo i 70 anni e ha un decorso più lento e progredisce nel tempo: è causata da una mutazione genetica che rende le cellule mieloidi anormali e capaci di proliferare in modo incontrollato, ma procede più lentamente rispetto alla forma acuta.