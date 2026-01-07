E restò in campo un solo giocatore

È durata 6 minuti e 57 secondi la pagina più triste del basket italiano in Europa. Trapani si è presentata con 5 giocatori (Cappelletti, Rossato, Patti, Pugliatti e Martinelli) alla gara 1 del Play-In di BCL, a Samokov, contro l'Hapoel Holon. La partita è stata una farsa, che i giocatori della Shark hanno voluto chiudere al più presto autoescludendosi: a turno sono usciti dal campo, lasciando da soli i poveri Martinelli (18 anni) e Patti (17 anni). Patti (in rosso nella foto) ha così deciso di commettere rapidamente 5 falli, costringendo gli arbitri a terminare la partita sul 38-5 per l'Hapoel.

Su Facebook il patron Antonini è intervenuto spiegando il perché di questo imbarazzante spettacolo: «Ringrazio i giocatori che sono andati in Bulgaria a fare questa comparsa, chiaramente indecorosa, che evita però al club una multa di

600mila euro che la BCL ci aveva comunicato in caso di forfait». Oggi è atteso un altro giudizio del Tribunale Federale per possibili dichiarazioni mendaci sulle pendenze in essere al momento dell'iscrizione al campionato.