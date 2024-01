Eurolega, l'Olimpia Milano stende l'Alba Berlino e si avvicina ai playoff

L'Olimpia Milano soffre ma supera l'Alba Berlino e prosegue la sua rincorsa alla zona playoff di Eurolega. Al Forum finisce 82-76 al termine di un match equilibrato, combattuto e rognoso, portato a casa dall'EA7 grazie alle giocate di Flaccadori (14 punti), ma anche ai canestri di Melli (16), Hall (14) e Bortolani (12).

Con questa vittoria Milano sale 9-11 in classifica e si avvicina al famigerato 10° posto che vale il play-in, la formula che consente alle classificate dal settimo al decimo posto di giocarsi l'accesso ai playoff. Prossimo impegno per l'Olimpia, giovedì 11 gennaio alle 20.30, quando al Forum arriverà la Stella Rossa, un altro match assolutamente da vincere. Stasera tocca alla Virtus Bologna in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv (ore 21.00 in campo neutro a Belgrado).

La partita

L’inizio match è molto equilibrato. L'Olimpia si aggrappa in attacco a Melli e Hall: sul finale di primo quarto si sblocca anche Napier, ma gli ospiti conducono 16-17. I tedeschi arrivano al massimo vantaggio (19-25), poi ci pensano ancora Napier e Melli a rimettere Milano avanti all'intervallo lungo (37-35 al 20'). Si lotta colpo su colpo: l'EA7 deve inseguire, ma Flaccadori, Bortolani e Tonut rimettono la freccia proprio a ridosso dell'ultimo mini riposo (60-58 al 30'). Napier si mette in proprio e con un paio di grandi giocate tenta la spallata (71-66 al 35'), ma a suon di triple Berlino trascina i padroni di casa al fotofinish.

Ci pensa Flaccadori, il suo gioco da tre punti, infatti, consente all'Olimpia, che precedentemente prova a scappare con la tripla di Hall (79-74), di volare prima sull'81-76, poi sul definitivo 82-76 dopo il libero aggiuntivo. Il Forum applaude, la rincorsa dell'Olimpia ai playoff continua. Ora la zona play-in è più vicina: Partizan e Baskonia hanno soltanto un successo in più. Tedeschi sempre ultimi.

Queste le parole di Ettore Messina in sala stampa: "Quello di stasera è stato uno sforzo tremendo da parte nostra, dopo la lunga settimana scorsa e la partita importantissima di domenica a Trento. Uno sforzo davvero notevole: non è facile giocare contro l'Alba, capace di giocare leggera e con percentuali alte. Li devi affrontare con pazienza, devi difendere e prendere rimbalzi. Melli è stato eccezionale nel sostenere la squadra nel primo tempo; nel secondo abbiamo espresso una pallacanestro migliore sia in difesa che in attacco, dove abbiamo spaziato meglio".

Il tabellino

EA7 Emporio Armani Milano-Alba Berlino 82-76 (16-17, 37-35, 60-58)

Ea7 Emporio Armani Milano: Poythress 0, Melli 16 (3/5 da 2, 2/4 da 3), Napier 13 (2/9, 2/6, 3/4 tl), Flaccadori 14 (2/5, 3/5, 1/1 tl), Hall 14 (3/3, 2/3, 2/3 tl), Bortolani 12 (3/5, 2/4 da 3), Tonut 5 (1/2, 1/1 da 3), Ricci 0, Hines 2 (1/4 da 2), Voigtmann 6 (1/3, 1/1, 1/2 tl). N.e.: Kamagate, Caruso. Allenatore: Ettore Messina

Alba Berlino: Brown 12 (4/6 da 3), Spagnolo 8 (4/8 da 2), Wetzell 10 (5/7 da 2), Schneider 6 (1/2, 1/3, 1/2 tl), Thomas 4 (2/4 da 2), Procida 10 (3/4, 1/3, 1/1 tl), Delow 9 (3/5 da 3), Mattisseck 0, Koumadje 4 (1/1 da 2, 2/2 tl), Thiemann 13 (3/7, 2/3, 1/2 tl). N.e.: Nikic, Rapieque. Allenatore: Israel Gonzalez Nunez