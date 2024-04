Incidente in auto con la moglie, paura per il presidente della Federbasket Gianni Petrucci

Tanta paura per il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, che nel pomeriggio di oggi, sabato 6 aprile, ha avuto un grave incidente mentre si trovava in auto in compagnia della moglie nelle vicinanze di Roma.

Stando a quanto riferito dalle autorità, Petrucci è finito in una scarpata mentre stava percorrendo la strada che da Colle Pereto conduce fino a Valmontone, dove era diretto. L'ex numero uno del Coni, 78 anni, è stato prontamente soccorso da un ambulanza del 118 e quindi trasportato d'urgenza presso l'ospedale San Camillo di Roma.

Le sue condizioni di salute sono apparse inizialmente molto gravi al personale medico intervenuto sul posto, ma, col passare del tempo, la situazione si è stabilizzata. Petrucci si trova tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio, ma sarebbe comunque cosciente e non in pericolo di vita: ciò nonostante, i medici continuano a tenerlo sotto osservazione.

I primi accertamenti strumentali hanno evidenziato la frattura di sei costole e quella dello sterno, ma per fortuna non ci sarebbero conseguenze di alcun genere ai polmoni. Il personale sanitario starebbe valutando anche i danni riportati a una vertebra. Non ci sarebbero invece gravi conseguenze alla testa, ma solo una ferita di lieve entità.

Nel tardo pomeriggio la Federazione Italiana Pallacanestro ha diramato un comunicato ufficiale, spiegando che "il presidente è attualmente ricoverato presso l'Ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è cosciente" . "Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti" , conclude la nota.

Meno gravi invece le condizioni di salute della moglie, anch'ella coinvolta nel grave incidente di oggi: la donna è stata trasportata in ambulanza al 'Policlinico Tor Vergata' di Roma con contusioni varie.