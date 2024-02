L'Italbasket vince (e convince) contro la Turchia: parte bene la corsa verso Euro 2025

Inizia col piede giusto il cammino della Nazionale italiana di basket per un posto agli Europei in programma nell'estate 2025 tra Riga, Limassol, Tampere e Katowice. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, nel primo impegno nel girone B, gli azzurri conquistano i primi punti superando 87-80 (24-24, 50-39, 68-56 i parziali) la Turchia di Ataman.

A trascinare il quintetto del ct Pozzecco sono Nicolò Melli (17 punti), Stefano Tonut e Marco Spissu (12 a testa punti), per un successo che rappresenta il modo migliore per approcciarsi alla trasferta a Szombathely contro l'Ungheria, domenica alle 18. Si qualificano all'Europeo le prime tre classificate del girone. Assieme a Italia, Turchia e Ungheria è presente anche l'Islanda.

La partita

Il cuore enorme degli azzurri, il consueto straordinario affetto di Pesaro, l'esordio di Melli da capitano "bagnato" da 17 punti. Nel corso della partita Gigi Datome ha premiato a centrocampo Carlo Recalcati, 166 presenze e 1.245 punti in maglia azzurra da giocatore e 242 partite da ct della Nazionale, un bronzo all'Europeo 2003 e soprattutto la medaglia d'argento conquistata ai Giochi Olimpici di Atene 2004.

Contro la squadra più pericolosa del girone il primo quarto s’è chiuso in parità sul 24-24, poi l’equilibrio s’è spezzato quando Polonara ha piazzato una bomba sul 36-28, Mannion ha mantenuto il vantaggio (38-30), la tripla di Melli ha arginato i tentativi di rimonta turca, consentendo a Procida di mettere a segno punti pesanti che hanno regalato all’Italia un vantaggio di 11 punti all’intervallo.

Un vantaggio gestito dagli azzurri anche nel terzo quarto (68-56), che temono un rientro della Turchia solo quando a tre minuti dalla fine il margine si è ridotto a 7 punti. Ma Spissu, e Tonut con una spettacolare schiacciata, hanno spento ogni velleità della Turchia, mettendo il sigillo alla prima fondamentale vittoria.

Le parole di Pozzecco

"Abbiamo vinto una partita importante: siamo partiti nervosi e ci poteva stare perché non ci vedevamo da tanti mesi ma poi ci siamo sciolti in attacco - il commento di coach Gianmarco Pozzecco a fine partita -. Siamo una squadra talentuosa e lo abbiamo dimostrato. La nostra vittoria parte dalla difesa, e questa sera dal secondo quarto abbiamo difeso veramente forte. Mi aspettavo che i ragazzi giocassero con ardore e attaccamento alla maglia. Sono grato a loro perché vengono sempre in Nazionale con voglia e determinazione. Lo percepisco io allenandoli e lo percepisce il pubblico. La gente si diverte perché il tifoso vuol vedere giocatori che si sbattono in campo. Siamo stati bravi soprattutto nel secondo quarto, quando abbiamo aumentato l'intensità. Mi fido e mi affido a Melli, che continuo a considerare uno dei giocatori più forti al mondo".

Il tabellino

ITALIA - Spissu 12, Mannion 10, Tonut 12, Melli 17, Flaccadori, Tessitori 2, Ricci 11, Polonara 9, Severini ne, Procida 7, Pajola 5, Petruccelli 2. Allenatore: Gianmarco Pozzecco

TURCHIA - Hazer 2, Saybir 7, Sanli 10, Biberovic 27, Mahmutoglu 14, Kabaca 1, Ulubay 1, Ugurlu, Tuncer 3, Osmani 4, Yilmaz, Sipahi 11 Allenatore: Ergin Ataman

ARBITRI: Conde (Spa), Salins (Let), Straube (Ger)

NOTE: Parziali: 24-24, 50-39, 68-56. Tiri liberi Italia: 4/10, tiri liberi Turchia 10/15