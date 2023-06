L'Olimpia Milano supera la Virtus Bologna e si porta sul 3-2: ora la terza stella è più vicina

L'Olimpia Milano supera la Virtus Bologna (79-72) in gara 5 e ora si giocherà la prima occasione per conquistare lo scudetto mercoledì sera alla Segafredo Arena. Il fattore campo continua a dettare legge nella finale scudetto: dopo le due sconfitte in trasferta, Milano torna a sorridere sul parquet del Forum e si avvicina al titolo della terza stella grazie alle prestazioni monumentali di Shavon Shields (22 punti) e Nicolò Melli (13 punti). Dall'altra parte, le V-nere di Scariolo paga un atteggiamento difensivo passivo per lunghi tratti della gara.

La doppia doppia di Melli, i canestri di Shields, la difesa e l'energia di Biligha: Olimpia avanti 79-72 https://t.co/9lP1poAJDT



Shields 22, Melli 13, Baron e Napier 12, Voigtmann 8, Biligha 4, Datome e Hines 3, Hall 2#insieme #LBAFinals #TuttoUnAltroSport #ForzaOlimpia pic.twitter.com/CVdg6vEt3R — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 19, 2023

La partita

In una sfida combattutissima Milano rimane quasi sempre avanti nel punteggio e legittima la vittoria. Sciolto il grande dubbio della vigilia in casa Milano: Kyle Hines, uscito acciaccato da gara 4 per una contusione alla spalla sinistra, figura regolarmente tra i 12 giocatori in lista. Buona partenza per Milano, che prova ad allungare fin dall'avvio grazie a Gigi Datome (tripla) e i primi canestri di Nicolò Melli. I primi due periodi vedono l'EA7 andare all'intervallo lungo avanti 42-37 sulla Virtus, grazie ad un ispirato Baron, capace di mettere a segno 12 punti. Primo quarto molto spezzettato con diversi falli e tanti tiri liberi; nel secondo, invece, crescono le due difese, soprattutto quella di Milano.

All'inizio del terzo quarto l'inerzia della gara sembra essere a favore dell'Olimpia che tocca anche il massimo vantaggio (+13, 56-43) mostrando maggiore aggressività, mentre nella Virtus pesano le imprecisioni di Milos Teodosic. Non ci sta, però, Bologna che, nel finale di quarto, si affida alla leadership di Hackett e Belinelli e si riporta sotto nel punteggio. Milano si presenta all'ultimo quarto avanti di 5 (59-54), la stanchezza e la tensione iniziano a farsi sentire e gli errori su ambo i fronti non consentono altri colpi di scena. Appuntamento per gara 6 mercoledì alla Segafredo Arena: è primo match-point scudetto per Melli e soci. Adesso il traguardo storico della terza stella sembra più vicino.

Il tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - Tonut ne, Melli 13, Baron 12, Napier 12, Ricci, Biligha 4, Hall 2, Baldasso, Shields 22, Hines 3, Datome 3, Voigtmann 8. Coach: Ettore Messina

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - Cordinier 14, Mannion ne, Belinelli 17, Pajola 7, Jaiteh 9, Shengelia 2, Hackett 12, Mickey 6, Camara ne, Ojeleye 5, Teodosic, Abass. Coach: Sergio Scariolo

Arbitri: Lanzarini-Attard-Borgioni. Note: parziali 26-24, 42-37, 59-54. Tiri liberi: Milano 15/18, Bologna 16/21. Usciti per falli: nessuno.

La serie scudetto

Gara 1 - 9/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 92-82 (1-0)

Gara 2 - 11/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 79-76 (2-0)

Gara 3 - 14/06 Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano 69-61 (2-1)

Gara 4 - 16/06 Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano 93-89 AET (2-2)

Gara 5 - 19/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 79-72 (3-2)

Gara 6 - 21/06 Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano