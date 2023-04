Michael Jordan, la folle cifra delle sue scarpe vendute all’asta

Si tratta del record di sempre per un paio di sneakers: le leggendarie Air Jordan 13 nere e rosse che Michael Jordan indossò in Gara 2 nella serie della finali del 1998 contro Utah Jazz (mise a segno 37 punti), sono state vendute all'asta per la cifra di 2,2 milioni di dollari, poco più di due milioni di euro superando il precedente record che sempre Jordan stabilì nel 2021 con 1,47 milioni di dollari per un paio di Nike Air Ships che indossava agli esordi della sua inimitabile carriera.

L'intramontabile Jordan

Con un tweet e le scarpe in bella vista, la casa d'aste Sotheby's ha annunciato la cifra e il record mondiale per le sneaker più preziose mai vendute. Non gioca più da 20 anni ma la sua fama è praticamente rimasta intatta: nella gara in cui furono indossate quelle scarpe i Chicago Bulls vinsero 93-88. Al termine, Jordan le regalò a uno dei giovanissimi che lavorava nel palazzetto come addetto delle pulizie: in quella stagione i Bulls vinceranno poi il titolo conquistando il sesto successo in dieci anni. Il valore delle sneakers è dovuto anche all'ultima stagione su un campo da basket del campione tant'é che quella stagione viene ricordata anche con il termine "The Last Dance", dopo il titolo di un documentario di Epsn e Netflix che hanno raccontato la stagione.

La stagione più seguita

Jordan annunciò il suo ritiro settimane prima delle finali, portando la serie di sei partite contro gli Utah Jazz a essere la più seguita nella storia della Nba secondo i dati audiance di Nielsen TV. " I cimeli sportivi indossati da Michael Jordan hanno dimostrato più e più volte di essere gli articoli più elitari e ambiti sul mercato ", ha dichiarato alla Cnn Brahm Wachter, responsabile dei collezionisti moderni di Sotheby's, in un comunicato stampa prima della vendita. " Tuttavia, gli articoli della sua stagione 'Last Dance' sono di portata e grandezza maggiori, come si è visto con la nostra vendita da record della sua maglia di Gara 1 nel 2022 ".

La vendita dei record