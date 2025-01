Milano umiliata dall'Efes di Bianchi

Ascolta ora 00:00 00:00

È allarme rosso in casa Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina (foto) non è praticamente scesa in campo nel 23° round di Eurolega dominato 110-66 dall'Efes di Luca Banchi, al primo successo alla guida dei turchi, in un match finito alla prima sirena sul 24-9 per i padroni di casa arrivati anche sul +46. Allarmante lo sfogo di Messina: «La squadra non ha tanta fortuna quest'anno, è molto depressa, molti gli infortuni, e pensa che la stagione sia finita...». Viene infatti da due sconfitte consecutive in Europa più quella in campionato a Venezia, e ha l'infermeria piena: oltre a Nebo, Diop e Causeur si è aggiunto anche Mirotic (out 2 settimane) in un momento cruciale della stagione biancorossa tra Eurolega e Final Eight di Coppa Italia.

Situazione complicata da risolvere anche con l'ausilio del mercato: il sogno (mai sondato) Gallinari è volato in Porto Rico e non ci sono profili di alto livello da inserire in corsa se non possibili scarti NBA dove, però, bisogna aspettare il 6 febbraio. E il calendario non sorride a Milano che ospita i campioni in carica del Panathinaikos giovedì prossimo con, a seguire, un durissimo doppio turno tra Monaco di Baviera e Kaunas, rivali dirette.