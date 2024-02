Danilo Gallinari riparte dai Milwaukee Bucks: così può puntare al primo titolo

Danilo Gallinari giocherà il resto della stagione 2023-24 con i Milwaukee Bucks. Lo ha reso noto il suo agente Michael Tellem e la notizia è stata poi riportata nella notte italiana dall'insider di "ESPN" Adrian Wojnarowski.

Risolto il contratto che lo legava ai Detroit Pistons, il Gallo raggiunge dunque Giannis Antetokounmpo e Damian Lllard con l'obbiettivo di provare a vincere il titolo. In questa stagione ha avuto una media di 7.3 punti, 2.8 rimbalzi e 1.3 assist a partita in questa stagione con gli Washington Wizards e appunto i Pistons.

Gallinari ha scelto i Bucks nonostante fossero arrivate altre offerte da parte di altre squadre dalle grandi ambizioni. Oltre ai Bucks, secondo i media statunitensi c'erano almeno altre tre franchigie interessate alle sue prestazioni: i Los Angeles Clippers ma anche gli Chicago Bulls, i Cleveland Cavaliers ed i Phoenix Suns, dei quali si era vociferato negli scorsi giorni.

Free agent F Danilo Gallinari plans to sign with the Milwaukee Bucks, his agent Michael Tellem of @excelbasketball tells ESPN. Gallinari — a 14-year veteran — chose the Bucks over a few contenders because of the opportunity to play a role in Doc Rivers' frontline rotation.

L'idea è ora che il cestista azzurro, ormai un vero e proprio veterano alla sua 14° stagione in Nba, possa ricoprire il ruolo di cambio dei lunghi a Milwaukee, offrendo a Doc Rivers una valida alternativa in uscita dalla panchina. La presenza del coach sarebbe stata fondamentale nella scelta di Gallinari, allenato da Rivers dal 2017 al 2019 ai Los Angeles Clippers.

Probabilmente il miglior periodo della carriera per l'ex Olimpia che, nel 2018-19, chiuse quel campionato con 19.8 punti di media, strappando il biglietto per la postseason. Ora il connubio si rinnova con una squadra, Milwaukee, che nonostante gli alti e bassi di questa prima parte di stagione, continua a coltivare grandi ambizioni.

I Milwaukee Bucks, campioni Nba nel 1971 e nel 2021, sono attualmente terzi nella Eastern Conference con un record di 35-21 e saranno una delle squadre da battere nella corsa al titolo. Giannis e compagni, peraltro, stanno attraversando un momento non semplice condito da sei sconfitte nelle ultime nove gare e hanno bisogno di cambiare passo per tornare nella scia dei Boston Celtics a Est.

L’azzurro dovrebbe ritagliarsi minuti dalla panchina come cinque, in un quintetto basso, o come ala grande con la possibilità di creare mismatch offensivi per i Bucks. I Bucks hanno già i centri Brook Lopez e Bobby Portis, Gallinari può offrire un' altra opzione per la panchina. È più conosciuto per il suo attacco che per la sua difesa, ma è un giocatore diverso da Portis. Insomma il Gallo è pronto per l'ennesima grande sfida della carriera.