Nba in lutto, morto a 71 anni l'ex campione Bill Walton

É morto a 71 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro, l'ex campione di basket Bill Walton. Due volte campione Ncaa con Ucla, è stato Mvp della Nba nella stagione 1977-78, due volte campione come giocatore (con Portland Trail Blazers e Boston Celtics) è stato inserito nella Hall of Fame nel 1993. Dopo il ritiro era diventato un apprezzato telecronista di Espn per il college basket. La triste notizia arriva proprio nella giornata in cui i Celtics possono tornare in finale Nba.

"Ha ridefinito cosa vuol dire giocare da centro" , ha detto di lui il commissioner Nba Adam Silver nel comunicato ufficiale con cui la lega ha dato la triste notizia, ricordando però immediatamente anche "l'entusiasmo contagioso e l'amore per il gioco" che contraddistinguevano Walton tanto da giocatore che da commentatore dietro il microfono. "Quello che però mi ricorderò di più pensando a lui - ha concluso Silver - è il suo entusiasmo per la vita, il suo sorriso sempre presente e la sua disponibilità a condividere tutto quello che conosceva e che aveva imparato".

Chi era Bill Walton

É stato uno dei centri passatori più forti di sempre nella storia della lega ma anche un personaggio unico, dentro e fuori dal campo. Ha vinto un titolo Nba con i Portland Trail Blazers nel 1977 (l'unico della loro storia) e uno con i Boston Celtics nel 1986, da sesto uomo. Leggendaria la sua carriera universitaria a Ucla (con due titoli Ncaa, nel 1972 e nel 1973 e altrettanti premi di miglior giocatore delle Final Four), che gli valse la prima chiamata assoluta al Draft 1974 (per Portland). Tre anni dopo, era già capace di trascinare i Blazers al titolo Nba, firmando un'impresa rimasta unica (suo, ovviamente, il titolo di MVP delle Finals nel 1977). L'anno successivo, al termine della stagione 1977-78, è suo il titolo di MVP Nba.

UCLA mourns the passing of two-time NCAA champion Bill Walton, a Naismith Hall of Fame inductee (1993) and charter member of the @UCLAAthletics Hall of Fame (1984).



: https://t.co/VwZwd9uVDs pic.twitter.com/6GrCWvplK7 — UCLA Men’s Basketball (@UCLAMBB) May 27, 2024

Poi tanti infortuni alle fragili ginocchia, ma la capacità di tornare protagonista - seppur da sesto uomo, il migliore della Nba, quell'anno - nei Boston Celtics, capaci nel 1986 di regalargli il suo secondo anello Nba. In mezzo alle esperienza tra Portland e Boston anche 4 stagioni ai Clippers tormentate dagli infortuni, prima a San Diego (dove era nato) e l'ultimo anno a Los Angeles. Una media di 13,3 punti e 10,5 rimbalzi a partita. Statistiche non da record, tuttavia il suo impatto sul gioco è stato enorme.

Membro della Top 50 e della Top 75 Nba, così come della Hall of Fame di Springfield, Walton era un

personaggio ancora notissimo tanto per lo stile coloratissimo delle sue telecronache (con le sue note iperbole) quanto per la sua passione extra cestistica per i Grateful Dead, la band di cui era uno dei fan più sfegatati.