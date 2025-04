Olimpia, "all inn" contro la Virtus

Ascolta ora 00:00 00:00

Ultima spiaggia per l'Olimpia Milano per le sue speranze di raggiungere i Play-In di Eurolega, questa sera (20:30 diretta Sky Sport 1, Dazn e Now) i campioni d'Italia sfidano la Virtus Bologna alla Segafredo Arena nel penultimo round della stagione regolare.

La squadra di coach Messina non ha il destino nelle sue mani, infatti deve vincere stasera, giovedì prossimo contro il Baskonia e sperare in risultati favorevoli: una tra Real Madrid e Stella Rossa (squadre con scontri diretti a favore) deve fare 0-2 ed il Partizan 1-1. Intanto i biancorossi devono fronteggiare ancora l'emergenza infortuni: Brooks torna in azione ma si ferma Bolmaro (frattura nasale) aggregandosi a Nebo, Dimitrijevic e Causeur.