Olimpiadi, Edwards scatenato, il Dream Team annichilisce Porto Rico 104-83

Dopo aver fatto storcere la bocca a parecchi esperti, Team Usa supera di slancio la rognosa Porto Rico, chiudendo il girone C del torneo olimpico a punteggio pieno. Dopo aver chiuso sotto di quattro punti il primo quarto, il Dream Team non si ferma più ed infligge una sconfitta memorabile ai caraibici. Nonostante una buona partita di Jose Alvarado, Porto Rico si schianta su un Anthony Edwards scatenato e ben sei giocatori in doppia cifra. Gli Stati Uniti chiudono il girone imbattuti e si preparano ad affrontare il Brasile nei quarti di finale di un torneo olimpico che sembra avere un finale già scritto.

Porto Rico sorprende gli Usa

La prima notizia è che stavolta coach Kerr decide di schierare in quintetto base Joel Embiid, che con Booker, Tatum ed i monumenti LeBron James e Steph Curry partiranno dalla palla a due. Nonostante Porto Rico sia già fuori dal torneo olimpico, è partita vera, con Jose Alvarado a rispondere ai primi canestri della stella di Boston. Se LeBron spreca un tiro libero, Waters trova una grande giocata, cui rispondono però Tatum ed un Curry con la mano meno gelida di quanto visto con il Sud Sudan.

Finalmente Embiid si decide a giocare, facendo seguire ad un buon canestro una stoppata su Alvarado: grazie a Booker e Tatum, Team Usa si porta avanti 17-14 ma Porto Rico va a folate, riportandosi avanti con un paio di triple pesanti di Howard e Ford. Coach Kerr decide di cambiare qualcosa ed Anthony Edwards ringrazia con un paio di triple pesanti: il primo quarto si chiude comunque sul 29-25 di Porto Rico, che finora ha giocato con coraggio e determinazione.

Gli Usa non scherzano più

Il Dream Team è meno distratto di quanto visto con il Sud Sudan e ci pensano Anthony Davis e Kevin Durant a riportare sotto gli statunitensi, che volano in avanti grazie alla tripla di Edwards. La stella dei Timberwolves è in buona forma ma Porto Rico trova l’ennesimo mini-break, riportandosi avanti di un punto. Proprio quando sembrava che i caraibici fossero pronti ad accelerare, ecco che Team Usa si decide a cambiare marcia: LeBron alimenta Edwards mentre Durant continua a picchiare duro dall’arco: a cinque minuti dalla sirena lunga, gli Stati Uniti sono avanti 44-37.

Il fatto è che Porto Rico non molla mai, con prima Ford e poi Romero che riportano sotto la propria squadra. A questo punto LeBron James sale in cattedra ed inizia a distribuire assist deliziosi, prima a Tatum e poi ad Embiid: la bomba di Steph Curry vale il più 8 per Team Usa, decisamente più convincente rispetto alle ultime uscite. La difesa statunitense torna ad essere ermetica come con la Serbia e LeBron si prende anche qualche canestro facile in contropiede. Dopo un canestro della guardia dei Suns, Clavell perde la testa e fa un antisportivo su Booker. Prima dell’intervallo, acuto di King James, che chiude un secondo quarto micidiale con uno schiaccione. Usa avanti 64-45.

Alvarado c’è ma non basta

Il rientro dagli spogliatoi vede le due squadre che corrono tanto ma senza mettere punti in cascina. Ci vogliono quasi due minuti prima che Alvarado riesca finalmente a segnare un canestro. Se Booker riporta avanti di 19 punti Team Usa, Romero sbaglia entrambi i tiri liberi dopo un fallo subito da LeBron James per poi rifarsi poco dopo, mettendo uno schiaccione in faccia alla superstar di Los Angeles. Il Dream Team, però, rimane avanti 70-49 a metà del terzo quarto, confermando una superiorità quasi imbarazzante.

Alla fine, dopo esser stato beccato costantemente dal pubblico di Lille, Joel Embiid piazza una bomba e la dedica agli spettatori. Alvarado, comunque, è l’unico a non mollare: gran partita la sua, con 18 punti ed un buon 7 su 13 dal campo. Neanche i suoi miracoli riescono ad evitare che Porto Rico rischi di affondare pesantemente. Due triple di Kevin Durant ed Anthony Edwards valgono il più 27 per il Dream Team a tre minuti dalla fine del terzo quarto. Nel finale, nonostante due bei canestri di Ortiz e Thompson Jr, Edwards chiude i conti: alla fine del quarto, Usa avanti 87-59.

La dura legge di Edwards

A questo punto, ormai c’è spazio solo per tanta accademia e per il grande orgoglio di Porto Rico, che sbaglia parecchio ma continua ad insistere, trovando una buona tripla. Anthony Edwards, però, non ha voglia di staccare: recupera un pallone e fa esplodere il Pierre Mauroy con una schiacciata spettacolare. Una volta capito che la partita ha detto tutto quel che doveva dire, coach Kerr fa entrare in campo anche Tyrese Haliburton ma, nonostante Team Usa sia avanti più che ampiamente, Edwards continua a massacrare la retina. Gran partita della stella di Minnesota: 26 punti per lui, 11 su 15 dal campo, nettamente il migliore di Team Usa.

La seconda metà dell’ultimo quarto è all’insegna del più classico garbage time, con Porto Rico impegnato allo stremo per evitare di subire un’imbarcata storica. I quattro punti di fila messi da Romero aiutano a limitare i danni ma quando Tatum segna i liberi che portano gli Usa in tripla cifra, il distacco rimane di 26 punti.

C’è ancora spazio per i canestri di Howard ed Embiid che portano il numero di giocatori in doppia cifra aprima del 104-83 finale. Gli Stati Uniti chiudono imbattuti il girone: oranei quarti di finale.