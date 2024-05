Playoff di basket, Bologna non sbaglia. Ora tocca a Milano

L'Olimpia Milano debutta stasera (ore 18) nei playoff ospitando la Dolomiti Energia Trento. I biancorossi si preparano alla difesa del titolo dopo una stagione non semplice condizionata dalla mancata continuità di prestazioni oltre a tanti infortuni: coach Messina si affiderà alle sue stelle Shields e Mirotic oltre al carisma di capitan

Melli, eroe all'ultima giornata per assicurare il 2° posto in classifica. Non dovrebbero esserci sorprese a roster in casa EA7 con Valentine, Lo e Poythress (oltre all'infortunato Baron) destinati alla tribuna in una serie che vede i meneghini largamente favoriti. In campo anche la Germani Brescia, possibile rivale di Milano in un'ipotetica semifinale, che alle 20:45 sfida la sorprendente neo-promossa Pistoia: Brescia ha vinto entrambe le sfide di campionato

ma si preannuncia una serie equilibrata.

Nelle gare 1 di sabato vittoria casalinga per la Virtus Bologna contro Tortona per 92-80 (Cordinier 18 pti) mentre colpo di Reggio Emilia che sbanca Venezia 82-74 con 25 punti di Jamar Smith decisivo nell'ultimo minuto.