Preolimpico, l'Italbasket cede in semifinale alla Lituania e dice addio a Parigi 2024

account X @ Italbasket

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italbasket non partececiperà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ad interrompere il cammino degli azzurri è stata la Lituania che ha nettamente vinto 88-64 la semifinale del torneo di qualificazione a San Juan di Portorico. Dopo il ko contro Porto Rico nel girone, la squadra del ct Gianmarco Pozzecco perde la seconda partita su tre del torneo. Sotto per tutto il match, l'Italbasket crolla nel terzo quarto e non torna più sotto la doppia cifra di svantaggio. Non bastano i 15 punti di Danilo Gallinari contro i 23 di un inarrestabile Marius Grigonis. L'ultima partecipazione olimpica degli azzurri della pallacanestro era stata a Tokyo nel 2021, quinto posto, dopo tre edizioni di assenza (2008, 2012 e 2016).

La partita

Gli azzurri rimangono restano in partita solo nei primissimi minuti del match, venendo subito sorpresi da un parziale di 11-0 dei lituani, avanti 25-21 dopo il primo quarto. Troppo compassato il gioco degli uomini di Pozzecco, che subiscono un altro blackout prima della sirena di metà tempo. Un filotto di sei punti manda la Lituania sul 47-38 alla fine del secondo quarto. Al rientro in campo, ci si aspetterebbe una reazione ma questa non arriva. Gli azzurri non trovano più la via del canestro, rimanendo anche per più di cinque minuti senza segnare. La Lituania vola via a +15 a dieci minuti dal termine. Nell'ultimo quarto l'Italbasket non c'è più. Il break finale di 8 punti consegna il netto 88-64 di fine partita.

In casa azzurra l'unico in grado di incidere in attacco è Gallinari con 15 punti alla fine grazie a un perfetto 10/10 dalla lunetta, l’unico in doppia cifra insieme a capitan Nicolò Melli (10 con 4 rimbalzi ma anche 5 palle perse). Se l’attacco non crea soluzioni comode (solo 6 triple a segno su 21 tentativi), la difesa non va meglio, specialmente nella marcatura di un Marius Grigonis assolutamente imprendibile. La stella lituana marca 23 punti in 24 minuti, assoluto mattatore con 8/12 al tiro di cui 6/10 dalla lunga distanza, con un paio di triple spezza-gambe allo scadere dei 24 secondi.

La sua ottima vena insieme ai 14 punti di Mindaugas Kuzminskas basta ai lituani per strappare il pass verso la finale (dove affronterà la vincente tra Porto Rico e Messico), con Domantas Sabonis ben sotto i suoi livelli abituali (6 punti, 8 rimbalzi e 4 assist in 21 minuti con problemi di falli). Per gli azzurri di Pozzecco invece tanta delusione per il sogno olimpico sfumato ma è già tempo di pensare alle qualificazioni per i prossimi Europei, previsti tra un anno tra Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia.

Il tabellino

Italia-Lituania 64-88

(21-25, 38-47, 53-68)

ITALIA - Spissu 2, Abass 0, Tonut 6, Melli 10, Polonara 7 , Mannion 6 , Gallinari 15, Ricci 6 , Bortolani 0, Pajola 4 , Petrucelli 8. N.e.: Caruso.

Ct:

LITUANIA - Sabonis 6, Jokubaitis 5, Kuzminskas 14, Grigonis 23, Ulanovas 5, Sedekerskis 7, Tubelis 2, Motiejunas 2, Dimsa 1, Lekavicius 6, Butkevicius 8, Sirvydis 9. Ct: Kazys Maksvytis