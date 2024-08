La Serbia domina il Dream Team ma crolla nell’ultimo quarto: la finale sarà Francia-Usa

Alle volte nemmeno giocare una delle partite più belle della storia del basket basta per superare una squadra stratosferica come il Dream Team 2024. La Serbia mette tre quarti ai limiti della perfezione, staccando Team Usa anche di 15 punti ma spende tantissimo in termini di energie e falli. Nell’ultimo quarto Kevin Durant si sveglia e si aggiunge ad uno Steph Curry trascendentale per dare l’ultima spallata che affonda 95-91 la Serbia. Fatale l’ultimo quarto, dominato per 32-15 da un Team Usa alimentato dai 36 punti della stella dei Warriors e da un Joel Embiid finalmente determinante. Non bastano le grandi prove di Jokic e Avramovic o i 20 punti di Bogdanovic ma onore e merito alla Serbia, che ha lottato alla grande e si giocherà il bronzo contro la Germania. Il Dream Team cercherà il quarto oro consecutivo contro i padroni di casa della Francia.

Steph stellare ma che Serbia!

Visto che è arrivata alle semifinali con un cammino decisamente accidentato, pochi danno qualche chance alla Serbia ma la partenza dei balcanici non è niente male: il duello all’inizio è tra Steph Curry e Bogdanovic ma stasera Jokic sembra in condizioni decisamente migliori alle altre uscite. Dobric ed Avramovic sono spietati dall’arco ma ad ogni bomba risponde sempre Curry: Bogdanovic è il più regolare e la Serbia vola sul più cinque.

LeBron James, che non ha sempre convinto qui a Parigi, infila una tripla ma stasera non sbaglia più nessuno, visto che Avramovic risponde presente, con Jokic che trasforma i liberi in punti sonanti. Coach Kerr decide di far entrare Edwards ed Adebayo ma le cose non migliorano per Team Usa, in netta difficoltà. Nonostante i 17 punti di Steph Curry la Serbia chiude il primo tempo in avanti per 31-23. Questa semifinale non è così a senso unico come molti temevano...

Il Dream Team dei Balcani

La seconda frazione continua sulla stessa falsariga, con il Dream Team che accenna una rimonta ma viene ricacciato indietro regolarmente dalla Serbia, sostenuta dalle triple di Guduric e Micic. Dopo due minuti i balcanici sono avanti 37-25 e Steve Kerr chiede un timeout per provare a mettere a punto le cose. La Serbia, però, continua a dominare in lungo e in largo: Jokic prima si permette di stoppare King James, poi segna un gioco da tre vecchio stile. LeBron infila un assist per Devin Booker e Team Usa si riporta a meno dieci grazie ad una tripla di Joel Embiid.

Invece dell’inizio della rimonta statunitense, è solo una pausa nel festival delle triple: Petrusev e Bogdanovic sono micidiali mentre in campo c’è qualche scintilla di troppo tra King James e la guardia degli Hawks. Se Embiid si permette una giocata estrosa prima di mettere una schiacciata, Avramovic è molto meno stiloso ma picchia come un fabbro. Ad un minuto dalla fine ci vuole la bomba di Steph Curry per riportare Team Usa a meno undici ma Avramovic non è per niente impressionato. Alla tripla dell’ex Varese risponde LeBron James che mette canestro e fallo dal post basso. Alla sirena lunga, nello stupore generale, è avanti la Serbia 54-43.

Serbia dominante, Usa sotto choc

Gli Stati Uniti rientrano dall’intervallo decisi a vendicarsi dell’umiliazione subita e Joel Embiid apre i conti con una bella tripla ma Bodganovic è ancora spietato dall’arco. Al canestro prepotente di Jokic risponde la schiacciata di Embiid: atmosfera elettrica a Bercy, come testimoniato dal tecnico che si prende il coach serbo Pesic. Percentuali di tiro che rimangono altissime: Dobric e Curry si sfidano a colpi di bombe, mettendone due a testa ed il punteggio lievita a 65-56 ma agli Stati Uniti non riesce di mettere un vero e proprio break.

Fonte: Twitter (@FIBA)

Stasera tutti tirano molto meglio, anche Jrue Holiday, che segna il -6 dall’angolo mentre Micic fa un arresto e tiro nel bel mezzo del pitturato da applausi in quanto a creatività. Partita ancora opaca per Durant, che però può contare sul tap-in di Anthony Davis per rimanere a portata di tiro. La cosa non va a genio alla Serbia che infierisce con la bomba di Micic e la sospensione di Guduric, che poco dopo aggiunge una tripla tanto per gradire. Team Usa che sprofonda a meno quindici fino a quando Kevin Durant si decide finalmente a mettere a referto i suoi primi due punti.

Durant si accende ed è game over

Dopo una prestazione quasi commovente in quanto ad intensità e precisione dal campo, la Serbia inizia ad avere il fiato corto e qualche fallo di troppo. Ne approfitta LeBron per mettere un bel canestro in fadeaway che vale il meno 11 ma, una volta tanto, Team Usa riesce a dare un minimo di continuità ai suoi attacchi, grazie al canestro di Curry. Nikola Jokic combatte da suo pari, mettendo un canestro e prendendosi pure il fallo ma a complicare le cose per la Serbia ci si mette il fatto che Kevin Durant si è svegliato. Bomba per lui con fallo su Davis, seguito dalla tripla di Booker: a 7’18” dalla fine il Dream Team è a meno cinque. Una volta esaurito il bonus tenere in campo Jokic con quattro falli è un rischio ma Pesic non ha scelta. Allo stepback di Bogdanovic risponde Durant dalla media distanza ma ora si lotta punto a punto: Milutinov corregge a canestro il gancio di Jokic e sul rovesciamento di fronte risponde Embiid.

Fonte: Twitter (@FIBA)

Se Jokic si ripete mettendo l’84-77 ora la Serbia fatica a contenere Embiid, che piazza cinque punti a 4 minuti dalla fine. Il pareggio lo segna in transizione LeBron James che sfrutta l’errore dall’arco di Micic: Pesic chiama il timeout per serrare i ranghi ma ora Team Usa ci crede sul serio. Il sorpasso lo segna Steph Curry, mentre LeBron capisce che è il momento giusto per colpire e suona la carica. Se Dobric e Micic sbagliano, King James e Steph non ci pensano proprio: il Dream Team è a più cinque a meno di due minuti dalla fine. La Serbia ritrova le energie per alimentare Bogdanovic, che segna e subisce fallo: il suo libero vale il meno due ma la risposta è la sospensione di Durant. Jokic si guadagna un canestro di prepotenza ma l’ultimo possesso è in mano del Dream Team.

La Serbia è costretta a mandare in lunetta Curry e: Team Usa a più quattro con otto secondi e spiccioli da giocare. Bogdanovic prova la tripla dalla luna ma: in finale ci andrà il Dream Team, alla Serbia lacontro la Germania per il bronzo.