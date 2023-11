Sorteggio preolimpico: ecco chi saranno le avversarie dell'Italbasket

Ora per l'Italbasket si comincia a fare sul serio. Sono stati sorteggiati i tornei preolimpici, per qualificarsi e partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Gli Azzurri sono stati inseriti nel Torneo Pre Olimpico in programma a Portorico dal 2 al 7 luglio del 2024. Il primo step sarà il Gruppo B, che prevede le sfide con i padroni di casa di Portorico e con il Bahrain. Le prime due formazioni classificate disputeranno le semifinali ed eventualmente la finale incrociando il percorso delle due migliori formazioni del Gruppo A, quello composto da Lituania, Messico e Costa d'Avorio. La vincitrice del Torneo raggiungerà all'Olimpiade le 8 squadre già qualificate (Francia, Germania, Serbia, Canada, USA, Australia, Sud Sudan e Giappone).

Per la prima volta nella sua storia, l'Italbasket giocherà a Portorico. "E' davvero difficile riuscire a capire, oggi, quali siano i reali valori in campo a luglio. Lo abbiamo appreso in questi anni. Potremo fare valutazioni più accurate quando avremo la certezza di chi avremo a disposizione, noi e i nostri avversari. La cosa che è certa, fin da ora, è che faremo di tutto per raggiungere un obiettivo altissimo: i Giochi Olimpici. Non vediamo l'ora di ritrovarci e fare ancora un passo avanti. Insieme" , ha detto il ct Gianmarco Pozzecco.

Il sorteggio

Saranno Grecia, Lettonia, Spagna e Portorico ad ospitare i quattro tornei pre olimpici di basket dal 2 al 7 luglio 2024. Le città prescelte sono Atene, Riga, Valencia e San Juan.

Il sorteggio presso la sede della Fiba a Mies, in Svizzera, ha dato vita a quattro tornei da sei squadre ciascuno, ognuno formato da due gironcini da tre squadre. Le prime due classificate di ogni gironcino giocheranno semifinali e finale. La vincitrice di ognuno dei 4 tornei pre olimpici staccherà il pass per l’Olimpiade francese che si disputa dal 26 luglio all'11 agosto.

L’Italia, secondo il ranking FIBA, era stata inserita nella fascia numero 2 con Brasile, Grecia e Polonia. Gli azzurri hanno battuto Portorico 73-57 ai recenti Mondiali a Manila e al pre olimpico del 2021 per 90-83 prima dell'apoteosi della vittoria contro la Serbia a casa loro. Era la nazionale allenata da Meo Sacchetti che poi arrivò quinta a Tokyo.

Il raggruppamento di Valencia prevede il Gruppo A con Libano, Angola e Spagna, quello B con Finlandia, Polonia e Bahamas. Il raggruppamento di Riga avrà nel primo gironcino la Georgia, le Filippine e la Lettonia, nell’altro Brasile, Camerun e Montenegro. Al Pireo invece Slovenia, Nuova Zelanda e Croazia compongono il primo mini girone, Egitto, Grecia e Repubblica Dominicana il secondo. Dal sorteggio appare chiaro che uno tra Luka Doncic (Slovenia) o Giannis Antetokounmpo (Grecia) non andrà alle Olimpiadi.

GRECIA

Gruppo A: Slovenia, Nuova Zelanda, Croazia

Gruppo B: Egitto, Grecia, Repubblica Domicana

LETTONIA

Gruppo A: Georgia, Filippine, Lettonia

Gruppo B: Brasile, Camerun, Montenegro

PORTO RICO

Gruppo A: Messico, Costa d'Avorio, Lituania

Gruppo B: Italia, Porto Rico, Bahrain

SPAGNA

Gruppo A: Libano, Angola, Spagna

Gruppo B: Finlandia, Polonia, Bahama