Tiger Woods scherza con un assorbente e scatena l'ira delle femministe

A due anni di distanza dal grave incidente automobilistico in cui rischiò vita e carriera, Tiger Woods è tornato protagonista su un campo da golf. Il fuoriclasse quarantasettenne è tra i protagonisti del Genesis Invitational, in programma al Riviera Country Club di Pacific Palisades, California. “The Big Cat” ha strappato applausi, ma anche diversi rimproveri. Non tanto per le sue giocate con la mazza, quanto per una boutade con l’amico Justin Thomas: il quindici volte campione Major è finito nel mirino della critica per aver messo un assorbente nelle mani del collega. Quest’ultimo lo ha lasciato cadere a terra sorridendo. Ma sui social network è scoppiato il caso.

La rabbia delle femministe

La boutade è avvenuta nel corso del primo round e sul web sono comparse stroncature di ogni tipo. Molte sportive hanno chiesto le scuse immediate di Tiger Woods. “Uno scherzo fuori luogo, ma non credo ci fosse malizia: ogni cosa che fa viene amplificata. Però dovrebbe scusarsi”, il commento di Laura Davies. Decisamente più muscolare il j’accuse dell’avvocato Ann Olivarius, in prima linea contro ogni forma di discriminazione: “I prodotti per l'igiene femminile sono intrinsecamente eviranti, quindi quando un uomo dà un Tampax ad un altro uomo gli sta dicendo di essere migliore di lui”.

Anche un’icona del mondo del calcio femminile britannico come Sarina Wiegman ha colto la palla al balzo per stigmatizzare il comportamento di Woods. “È stato un gesto molto inappropriato e penso che anche lui se ne sia reso conto”, le parole del commissario tecnico della nazionale femminile inglese: “Lui è un grande modello e può avere un impatto positivo sulla società. Dovrebbe esserne consapevole in ogni momento”.

Tweet di biasimo ma non solo, c’è anche chi si schiera dalla parte del golfista. Questa la provocazione di Tomi Lahren di Fox News: “Aspettate, sono confusa. Tiger Woods che consegna a un altro uomo un assorbente è inaccettabile, ma mettere gli assorbenti nei bagni degli uomini è assolutamente ok… Voi liberali avete perso la testa”.

Le scuse di Tiger Woods