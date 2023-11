Basket, tragedia sfiorata per Kelly Oubre: cos'è successo

Un'incidente nella notte ha tenuto con il fiato sospeso l'America, quando si è sparsa la voce che l'ala dei Philadelphia 76ers Kelly Oubre Jr. era stato investito da un'auto mentre attraversava la strada alle 19 tra Broad e Locus Street, in pieno centro di Philadelphia, non lontano dalla sua casa, riportando diverse ferite. Soccorso immediatamente, il giocatore è stato ricoverato al Jefferson Hospital, dove è stato raggiunto da rappresentanti della squadra tra cui il capo della dirigenza Daryl Morey.

Chi è Oubre Jr.

Nato nel 1995 a New Orleans, nel quartiere popolare di Magnolia, è un famoso cestista professionista nella Nba. Prima di arrivare a giocare con i Philadelphia 76ers, Oubre ha giocato una stagione per l'Università del Kansas prima di essere selezionato dagli Atlanta Hawks che poi lo hanno ceduto ai Washington Wizards. Oubre ha giocato anche per i Phoenix Suns e i Golden State Warriors.

Studente brillante, al college come matricola in Kansas nel 2014-15, Oubre è stato nominato due volte il Big 12 Newcomer of the Week e successivamente ha ottenuto gli onori di All-Newcomer Team. Ha anche collezionato 12 menzioni d'onore All-Big. In 36 partite per gli Jayhawks nel 2014-2015, Oubre ha segnato una media di 9,3 punti, 5,0 rimbalzi e 1,1 palle recuperate in 21,0 minuti a partita. Il 1 aprile 2015 entrando nella NBA, ha rinunciato agli ultimi tre anni di college, decidendo per la brillante carriera sportiva.

Il suo marchio di abbigliamento

Molto amato dai fan per il suo carattere generoso sia in campo che fuori, Oubre durante la stagione con i Phoenix Suns, ha creato un proprio marchio di abbigliamento i cui proventi sono in parte andati alla squadra dei Valley Boyz, con cui aveva esordito e che lo hanno aiutato nel percorso sportivo, e una parte è stata generosamente devoluta all'UNICEF per aiutare i soccorsi dovuti alla devastazione portata dall'uragano Dorian alle Bahamas.

Come sta ora il campione

Dopo la visita in ospedale dei dirigenti, la società ha diramato un comunicato spiegando che il giocatore è ora in condizioni stabili, ma che questo incidente, che poteva avere esiti ben peggiori, lo costringeranno ad uno stop "significativo" e si teme che Oubre possa saltare l'intera stagione. Un brutto contraccolpo per la squadra di coach Nick Nurse, che ha fatto grande affidamento finora ai suoi 16.3 punti in uscita dalla panchina con il 50% al tiro.