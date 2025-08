Usa, basket femminile indignato dall'"allarme sex toys"

Monetine, ortaggi, bottigliette? Roba passata. Ora, in caso di scomposta esternazione sportiva da parte dei tifosi, la nuova frontiera degli «oggetti contundenti» lanciati in campo contempla perfino i «sex toys». Un'«evoluzione» che non farà certo contente le vittime dell'inciviltà di certi spettatori: perché ammettiamolo essere colpiti da un pomodoro non è piacevole, ma esserlo da un dildo è sicuramente peggio. Ne sanno qualcosa le cestiste delle squadre Golden State Valkyries e Chicago Sky (Lega basket professionistico femminile Usa) che due giorni fa sono state costrette a interrompere la partita nella Wintrust Arena di Chicago a causa dell'arrivo volante dagli spalti di un «sex toys di colore verde brillante». L'aggeggio è stato prontamente rimosso («con un asciugamano») dall'arbitro («donna») e «posto a bordo campo in attesa di essere inserito nel referto».

Un eccezionale episodio di cattivo gusto? Mica tanto «eccezionale», considerato che negli ultimi giorni la cosa si è ripetuta più di una volta, con match interrotti per liberare il campo da quegli accessori che nel mezzo di un evento agonistico non sono propriamente il massimo.

Le giocatrici sono giustamente indignate: «È una mancanza di rispetto - ha commentato Elizabeth Williams, capitana delle Sky -. Non capisco davvero il senso. È davvero un comportamentpo immaturo. Chiunque lo faccia deve solo crescere». L'incidente di Chicago è avvenuto appena tre giorni dopo che un altro sex toy era stato lanciato in campo durante la partita tra Valkyries e Atlanta Dream alla Gateway Center Arena di College Park, in Georgia. «Sicurezza dell'arena? ! Pronto?!» ha scritto polemicamente su X la giocatrice delle New York Liberty, Isabelle Harrison.

«Per favore, fate di meglio. Non è divertente. Non lo è mai stato. Lanciare qualsiasi cosa in campo è pericoloso - ha ammonito la sua collega delle Indiana Fever, Sophie Cunningham -. Smettete di lanciare dildo in campo... prima o poi farete male a una di noi».

Secondo la Wnba, l'individuo coinvolto nell'incidente di Atlanta è stato identificato e arrestato.

«Emergenza sex toys» rientrata?