"Batman: Caped Crusader". Rivive la leggenda di Gotham

I pipistrelli volano più volentieri nel cielo, anche a Gotham City. Sta per arrivare, dal primo agosto, su Prime Video il nuovo Batman a cartone animato.

Il supereroe dei fumetti creato da Bob Kane e Bill Finger che quest'anno compie 85 anni, è tornato con un nuovo adattamento, Batman: Caped Crusader, appena presentato in anteprima al San Diego Comicon. Si tratta di dieci episodi, pensati per presentare il personaggio alle nuove generazioni senza tradire il passato. Si tratta infatti di una serie animata ricca di omaggi e citazioni, che rende le avventure dell'uomo pipistrello più moderne ed oscure ma recuperando tutto il possibile dalla tradizione del personaggio. A partire dal tratto e dal colore, volutamente molto vintage e anni Cinquanta. Un progetto ambizioso già a partire dalla parata di star che hanno lavorato al prodotto. Ovvero J.J. Abrams, Matt Reeves (The Batman 2022) e Bruce Timm, showrunner (già dietro la serie del '92) con, nel ruolo di head writer, Ed Brubaker.

Il risultato è una ambientazione di grande impatto.

Gli ambienti e gli abiti hanno tutti un'aura sospesa tra il noir e l'action. Convivono telefoni vintage a parete, tecnologia futuristica, abiti da sera ed eleganti automobili retrò che sfrecciano per le strade cupe: Gotham City è stratificata e oscura, molto hard boiled.

Altra particolarità è lo sforzo per fornire sempre un doppio percorso. C'è un cattivo della puntata, come nella vecchia tradizione delle serie di super eroi di una volta ma c'è anche un filo rosso che attraversa gli episodi come si addice a un prodotto moderno dove Batman più che picchiatore e basta è soprattutto un detective.

Quanto ai cattivi è proprio in quest'ambito che si registra la maggior libertà creativa.

Ovvero il fatto che il Pinguino, un mito quasi intoccabile, diventi in questa versione Oswalda Cobblepot, una vera erinni della malavita organizzata di Gotham, anche se gli scagnozzi la chiamano «mamma» e litigano su chi possa diventare il suo preferito. Un tributo al gender.