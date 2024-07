"Battiti Live" passa a Canale 5 con il pop estivo (e Ilary Blasi)

Ascolta ora 00:00 00:00

Insomma d'estate ci vogliono spettacoli musicali che non abbiano altro desiderio che di far cantare, di far divertire, di diffondere positività. Cornetto Battiti Live è uno di questi. Debutta lunedì in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi (nella foto) insieme con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Saranno loro a «benedire» la stagione di uno degli appuntamenti fissi di chi ha voglia di trascorrere la serata con le canzoni dell'estate. Nel primo appuntamento, che va in onda dal palco che si affaccia sul mare di Molfetta, si alterneranno Il Volo, Fedez, Emis Killa, Gigi D'Alessio, Irama, Rose Villain, Guè, Alfa, Achille Lauro, Mida, Petit, Holden, Francesco Gabbani, Michele Bravi, ComaCose, Gabry Ponte, Blue, Sarah, Rhove e Darin.

E ci saranno anche i Ricchi e Poveri, che sono la vera conferma di come il pop non abbia un'età predefinita visto che hanno quasi sessant'anni di carriera eppure dividono ancora il palco con chi potrebbe essere il proprio nipote. Nel corso delle puntate, i cantanti saranno anche protagonisti delle cosiddette esibizioni «on the road» in giro per la Puglia. Si inizia con Tananai e Annalisa e le loro Storie Brevi che cantano da Giovinazzo, poi Angelina Mango da Galatina e Geolier da Foggia. E ci sarà anche il corpo di ballo al quale partecipano anche gli allievi di Amici di Maria De Filippi. La regia è di Luigi Antonini.

In poche parole questi sono i programmi che in cinquant'anni sono entrati nell'immaginario anche grazie a Festivalbar oppure al Cantagiro che contribuivano a dare i contorni della musica estiva, a definire quello che si chiama «il tormentone» e che poi diventa il simbolo della stagione.

È uno dei pochi «rituali» che sono sopravvissuti alla colossale trasformazione non solo della musica ma dei media in generale dovuta all'arrivo del digitale. Tra l'altro, nell'epoca della «popolarità verticale», è anche uno dei rituali davvero trasversali che, gioco forza, uniscono le generazioni.