Belen ed Elodie si rivedono ma infrangono ogni regola di sicurezza

L'emergenza coronavirus non è finita e la pandemia è ancora viva. Ce lo stanno ripetendo a reti unificate da settimane, chiedendoci di continuare a mantenere il distanziamento sociale. Le misure di contenimento sono ora molto più blande, possiamo uscire e ci possiamo muovere liberamente all'interno delle nostre regioni. Possiamo incontrare amici e parenti ma non possiamo ancora superare la linea immaginaria del metro di distanza da loro, tanto meno se non indossiamo le mascherine. Mentre tutto questo ci viene ripetuto in un loop infinito, c'è chi sembra non rispettare le indicazioni del governo. Le foto degli assembramenti, o dei presunti tali, nelle città italiane sono cronaca quotidiana, poi ci sono gli scatti dei personaggi famosi che incontrano i loro amici dopo una lunga separazione, facendo scattare la polemica. L'ultima ha investito Belen Rodriguez e Elodie, che hanno condiviso un video di loro due finalmente insieme ma senza le dovute distanza né, tanto meno, la mascherina.

Le due sono amiche di lunga data ma la quarantena, anche per loro, è stata motivo di lontananza. Inevitabile corrersi incontro alla prima occasione utile ma quell'abbraccio, quella linguaccia dell'argentina, non sono piaciute al popolo del web. Al di là delle lamentele dei social, che sono piovute copiose, è indubbio che le due donne non stiano rispettando le misure imposte dal governo per continuare a contenere il virus, che non è sparito. Sono proprio i personaggi famosi a dover dare l'esempio, soprattutto quelli che hanno un seguito così ampio e importante come Belen ed Elodie, seguite principalmente dai giovanissimi che le vedono come un esempio da imitare. " Elodie quanto sei bella ", scrive Belen nella storia pubblicata sul suo profilo, dalla quale emerge una grandissima complicità.

Le due hanno stretto un rapporto molto forte quando la cantante si è trasferita a Milano per lavoro e da quel momento sembrano diventate inseparabili. Sono uscite diverse foto di loro insieme in passato, anche quando Belen era appena tornata insieme a Stefano. Lei era con loro durante una delle prime uscite pubbliche dopo l'annuncio del ritorno di fiamma, segno di grande e profonda amicizia. Ora che Stefano De Martino si trova a Napoli per registrare le nuove puntate di Made in sud e Belen è rimasta bloccata a Milano con il piccolo Santiago, è plausibile che l'argentina e la cantante si facciano compagnia e recuperino il tempo perso ma è auspicabile che d'ora in poi, passato l'impeto del momento, rispettino le indicazioni e il distanziamento sociale, anche se è difficile.