Artrite e artrosi: quali differenze?

Queste due malattie sono reumatismi ma una è dovuta all'infiammazione delle articolazioni, l'altra all'usura delle articolazioni. Artrosi o artrite? Malattia cronica o malattia acuta? Quale diagnosi è meglio fare di fronte al dolore articolare?

Artrosi: di cosa si tratta

L’artrosi è una malattia che colpisce generalmente le persone di età superiore ai 40 anni. Questa malattia è caratterizzata dalla degradazione della cartilagine che riveste le estremità delle ossa e si manifesta con dolori articolari. L’artrosi progredisce con l’età: a partire dai 50 anni infatti, le donne sono le più colpite da questa malattia. Le ginocchia, le anche, le dita, le caviglie e la colonna vertebrale sono le parti del corpo che possono essere più soggette a questa degenerazione.

Le persone anziane hanno molte più probabilità di essere colpite dall’artrosi. I principali fattori di rischio per questa patologia sono i seguenti:

età;

sovrappeso;

menopausa;

storia familiare: l'artrosi trasmessa geneticamente si manifesta generalmente alle ginocchia, alle anche e alle mani;

fattori locali: l'artrosi può essere causata da sport eccessivamente violenti, traumi ossei significativi, movimenti ripetitivi che causano danni articolari, malformazioni articolari e postumi di una frattura ossea.

Come si manifesta l'artrosi

Inizialmente la persona colpita non mostra alcun segno di infiammazione, nonostante vi sia un deterioramento della cartilagine. La patologia si manifesta quindi con dolore alle articolazioni interessate.

Ecco come appaiono il dolore e il disagio:

più il paziente si muove, più il dolore peggiora;

il dolore scompare quando il corpo è a riposo;

Ie articolazioni sono generalmente meno dolorose al mattino e si intensificano durante la sera;

il dolore può anche impedire al paziente di addormentarsi;

il dolore peggiora quando le articolazioni colpite sono sottoposte a stress.

Va notato che le articolazioni colpite possono gonfiarsi, soprattutto nelle ginocchia e nelle dita e nel corso del tempo, le escrescenze ossee possono portare alla deformità articolare.

I trattamenti per l'artrosi

Solo la persona colpita può definire l'intensità e le caratteristiche del dolore provocato dalla malattia. Quindi, non saranno necessari esami del sangue per rilevare la malattia perché l’artrosi non altera i risultati biologici. La diagnosi verrà effettuata utilizzando l'imaging medico.

Una radiografia consentirà al medico di individuare i segni che caratterizzano l'artrosi, come la diminuzione dello spessore della cartilagine, la condensazione ossea, la presenza di escrescenze ossee e la presenza di geodi nell'osso attorno all'articolazione.

Per trattare l’artrosi, il paziente può utilizzare diversi metodi per alleviare il dolore, tra cui:

farmaci : il paziente può assumere semplici analgesici, farmaci antinfiammatori non steroidei , farmaci antiartritici sintomatici ad azione lenta e iniezioni antinfiammatorie intrarticolari. Queste alternative farmacologiche aiutano a rallentare la progressione dell'osteoartrosi e i farmaci ridurranno il dolore avvertito dal paziente ma non cureranno dall'osteoartrosi.

: il paziente può assumere semplici analgesici, farmaci , farmaci antiartritici sintomatici ad azione lenta e iniezioni antinfiammatorie intrarticolari. Queste alternative farmacologiche aiutano a rallentare la progressione dell'osteoartrosi e i farmaci ridurranno il dolore avvertito dal paziente ma non cureranno dall'osteoartrosi. fisioterapia e altri trattamenti terapeutici : massaggi, cure idrominerali, agopuntura ed elettroterapia possono in alcuni casi alleviare le articolazioni colpite dall'artrosi. I trattamenti che producono calore aiutano a ridurre il dolore e a tonificare i muscoli. I bagni caldi sono particolarmente utili per la riabilitazione articolare.

: massaggi, cure idrominerali, agopuntura ed elettroterapia possono in alcuni casi alleviare le articolazioni colpite dall'artrosi. I trattamenti che a ridurre il dolore e a tonificare i muscoli. I sono particolarmente utili per la riabilitazione articolare. misure igienico-dietetiche: i tutori sono particolarmente necessari durante i periodi di dolore. Questi sono dispositivi che aiutano a prevenire la deformazione articolare e a mantenere l'articolazione a riposo. Tuttavia, il riposo non dovrebbe essere prolungato per lungo tempo perché si corre il rischio di immobilizzare le articolazioni. Anche la perdita di peso per le persone obese è importante perché ritarda la progressione dell’osteoartrosi delle ginocchia.

Per prevenire l’artrosi ci sono azioni da adottare quotidianamente:

seguire una dieta equilibrata per non ingrassare troppo. L’obesità aumenta il rischio di sviluppare l’artrosi del ginocchio;

per non ingrassare troppo. L’obesità aumenta il rischio di sviluppare l’artrosi del ginocchio; monitorare attentamente patologie come l'artrite reumatoide o la gotta. È sempre necessario sottoporsi a controlli medici regolari;

come l'artrite reumatoide o la gotta. È sempre necessario sottoporsi a controlli medici regolari; praticare un'attività fisica regolare per mantenersi in salute rafforzando i muscoli. Muscoli tonici proteggeranno dal rischio di artrosi, perché le articolazioni saranno meglio ossigenate.

Artrite: di cosa si tratta

Chiamati anticamente "reumatismi", l'artrite colpisce uomini e donne, adulti e anziani, ma anche bambini e adolescenti. Questo è chiamato artrite idiopatica giovanile.

L’artrite è una malattia debilitante ed è caratterizzata da un'infiammazione delle articolazioni e si presenta sotto forma di gonfiore o dolore o addirittura arrossamento nella zona interessata. Questa malattia si riferisce a più di un centinaio di condizioni che causano dolore alle articolazioni, ai tendini, alle ossa e ai legamenti.

Sintomi e tipi di artrite

Spesso confusa con l’artrosi, l’artrite si manifesta come dolore “infiammatorio”: ciò significa che il dolore può svegliare il paziente nel cuore della notte ed essere avvertito all'inizio dell'esercizio e le manifestazioni di artrite possono essere caratterizzate da gonfiore delle articolazioni.

Esistono diversi tipi di artrite che è necessario conoscere per poter identificare i sintomi.

Artrite infettiva o settica : questa forma è caratterizzata dall'infiammazione di un'articolazione causata da un germe di origine infettiva e colpisce soprattutto le ginocchia. Il dolore sarà improvviso e il paziente avrà la febbre alta. Senza trattamento, l’artrite infettiva può accelerare la distruzione dell’articolazione.

: questa forma è caratterizzata dall'infiammazione di un'articolazione causata da un germe di origine infettiva e colpisce soprattutto le ginocchia. Il dolore sarà improvviso e il paziente avrà la febbre alta. Senza trattamento, l’artrite infettiva può accelerare la distruzione dell’articolazione. Artrite giovanile : chiamata anche poliartrite cronica infantile, questa forma può colpire gli adolescenti a partire dai 16 anni ed è considerata “idiopatica” perché le cause rimangono sconosciute. L’artrite giovanile migliora con l’età.

: chiamata anche poliartrite cronica infantile, questa forma può colpire gli adolescenti a partire dai 16 anni ed è considerata “idiopatica” perché le cause rimangono sconosciute. L’artrite giovanile migliora con l’età. Gotta e pseudogotta : questo tipo di artrite è una delle più conosciute e colpisce la maggior parte delle persone: provoca dolore intenso nel paziente e molto spesso colpisce l'alluce. La gotta è caratterizzata dalla deposizione di cristalli nelle articolazioni.

: questo tipo di artrite è una delle più conosciute e colpisce la maggior parte delle persone: provoca dolore intenso nel paziente e molto spesso colpisce l'alluce. La gotta è caratterizzata dalla deposizione di cristalli nelle articolazioni. Artrite reumatoide : colpisce diverse articolazioni ed è talvolta causata dall'intervento di agenti esterni, tra cui il fumo che aumenta sia i rischi che la gravità della malattia. L’artrite reumatoide provoca dolore intenso e gonfiore alle articolazioni: se non trattato, può distruggere l’articolazione e portare a deformità articolari.

: colpisce diverse articolazioni ed è talvolta causata dall'intervento di agenti esterni, tra cui il fumo che aumenta sia i rischi che la gravità della malattia. L’artrite reumatoide provoca dolore intenso e gonfiore alle articolazioni: se non trattato, può distruggere l’articolazione e portare a deformità articolari. Lupus : questa è una forma di artrite che colpisce i tessuti connettivi: ciò porta all'infiammazione della pelle, delle articolazioni, dei muscoli, dei polmoni, dei reni, dei vasi sanguigni, del cuore e del sistema nervoso.

: questa è una forma di artrite che colpisce i tessuti connettivi: ciò porta all'infiammazione della pelle, delle articolazioni, dei muscoli, dei polmoni, dei reni, dei vasi sanguigni, del cuore e del sistema nervoso. Spondilite anchilosante: questo tipo è caratterizzato da dolore infiammatorio che colpisce la colonna vertebrale e provoca rigidità nelle ossa della schiena, del busto e dell'anca.

I trattamenti per l'artrite

Quando viene diagnosticata l'artrite, al paziente verrà chiesto di descrivere il dolore avvertito. È possibile sottoporsi ad un esame del sangue, una radiografia e una risonanza magnetica o TC per identificare le articolazioni colpite.

Per quanto riguarda il trattamento di questa malattia, i metodi per alleviare il dolore possono essere combinati con il trattamento di base. L’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei aiuta a ridurre il dolore. I corticosteroidi somministrati nelle articolazioni costituiscono solo trattamenti temporanei prima del trattamento di base raccomandato dal medico curante. Alcuni pazienti trovano sollievo anche attraverso l’uso di trattamenti locali, come gel antinfiammatori o impacchi di ghiaccio.