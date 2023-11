Black Friday Amazon, le offerte dedicate alla prima infanzia: tiralatte, seggiolini auto e altri must have

La vostra vita sta per essere stravola allegramente dall'arrivo di un tenero bambino, oppure siete alla ricerca di una serie di accessori must have per la cura del vostro pargolo? Niente paura, perché questa è l'imperdibile settimana dei Black Friday dove sarà facile scovare offerte e prodotti a prezzi vantaggiosi.

Un'interessante opportunità per andare alla ricerca degli articoli considerati indispensabili per il benessere quotidiano del vostro pargolo. In grado di migliorare la routine casalinga, rendendo più agevoli i momenti da dedicare alla sua cura, riposino e momento della pappa compresi.

Ecco perché è importante non farsi sfuggire le tante offerte Black Friday di Amazon, così da intercettare il prodotto più adatto e considerato indispensabile per la crescita positiva del piccolo. Ma anche tante idee e suggerimenti per amici, nonni e parenti che vogliono celebrare il nuovo arrivo con un dono prezioso.

Prima infanzia, tutto il necessario

Se il vostro piccolo è appena nato, oppure se sta crescendo alla velocità della luce, è importante affiancarlo con una serie di accessori e articoli in grado di semplificare la quotidianità. Non solo i classici pannolini, corredati da creme e prodotti per l'igiene personale, da scegliere anche tra le proposte più ecologiche. Passando per le tutine, i pigiamini o anche magliette e abitini da recuperare tra amici, parenti e proposte in offerta. Tra i vari prodotti must have davvero indispensabili spiccano quelli che facilitano la gestione dei momenti più importanti della giornata, ad esempio l'alimentazione, il momento del sonno fino agli spostamenti in automobile.

Tante soluzioni che potrebbero trasformarsi in idee e suggerimenti per un regalo utile, magari in previsione del prossimo Natale. Ciò che conta è che rispondano a delle caratteristiche precise, come ad esempio:

l'importanza dei materiali utilizzati per comporre i vari prodotti, ovvero privi di sostanze tossiche e nocive;

per comporre i vari prodotti, ovvero privi di sostanze tossiche e nocive; facilità nello smontare i vari elementi per detergerli e igienizzarli;

massima comodità e comfort nell'utilizzo;

nell'utilizzo; praticità nello staccare le varie parti, oppure nel piegare e riporre il prodotto;

leggerezza, stabilità ma anche solidità e resistenza;

e resistenza; qualità , la caratteristica più importante e impossibile da tralasciare;

, la caratteristica più importante e impossibile da tralasciare; design, per un prodotto funzionale, versatile ma anche bello da guardare.

Peg Perego seggiolino per automobile

Per viaggiare con il proprio piccolo, in automobile e in sicurezza, ecco il seggiolino di Peg Perego modello Viaggio 2-3 Flex omologato per bambini dai 3 ai 12 anni. Con rivestimento in tessuto, con funzione Kinetic Pods in grado di tenere a distanza oggetti e forze di impatto in caso di urto, e inserti in EPS per l'assorbimento dell'energia d'impatto. La funzione ASIP protegge il collo, mentre la tecnologia 4D consente di regolare autonomamente le parti del seggiolino. Un articolo pratico, comodo, facile da regolare e sicuro. Compralo in offerta su Amazon.

Medela Swing Flex tiralatte

Un prodotto molto utile e pratico, perfetto per le neo-mamme, si tratta del tiralatte Swing Flex di Medela, molto utilizzato anche nei reparti di neonatologia. Compatto, portatile, facile da usare ed elettrico, è un prodotto in grado di facilitare la fase dell'allattamento e mantenere la produzione di latte. O semplicemente come elemento di supporto per organizzare il nutrimento del piccolo, anche grazie alle comode coppe flessibili in grado di adattarsi alla forma del seno. Comfort totale e massima praticità. Compralo in offerta su Amazon.

Foppapedretti Maialino il getta pannolini

Un comodo bidoncino portatile dove gettare i pannolini sporchi del piccolo di casa, si tratta di Maialino di Foppapedretti con comoda tecnologia cattura odori brevettata a 7 strati EVOH basata sulla barriera di ossigeno. La forma tubolare è pratica da aprire e utilizzare, ma anche capiente tanto da contenere fino a 180 pannolini. Ricarica compresa nel prezzo. Compralo in offerta su Amazon.

Chicco sterilizzatore per microonde

Design moderno e lineare per lo sterilizzatore di Chicco, da utilizzare all'interno del microonde e in grado di contenere fino a 5 biberon. La sterilizzazione è super rapida, abbatte fino al 99,9% dei germi domestici, per un prodotto facile da maneggiare, leggero e che non lascia odori. Con tanto di pinza in dotazione. Compralo in offerta su Amazon.

Foppapedretti Teddytour lettino da viaggio

Utile per chi viaggia e si sposta con frequenza, ecco il pratico lettino di Foppapedretti modello Teddytour, pieghevole e con comoda borsa per il trasporto. La struttura è leggera ma solida, presenta inserti laterali in retina per un'ottima areazione durante il momento del riposino. Compralo in offerta su Amazon.

Kinderkraft Neste Up culla da affiancare al letto

Il lettino Neste Up di Kinderkraft è perfetto da affiancare al letto per monitorare il piccolo durante la notte e per l'allattamento, ma può funzionare anche come singola culla. Dalla linea pulita, con telaio in acciaio resistente, contempla la presenza di un materassino ergonomico. Una sponda si abbassa rapidamente così da collegare la culla al letto. Compralo in offerta su Amazon.

Foppapedretti Hoplà sponda per il lettino

Per un sonno in sicurezza del piccolo di casa ecco Hoplà di Foppapedretti, la sponda protettiva per lettini che si fissa facilmente al materasso. In grado di piegarsi e proteggere il sonno del bambino, è un articolo che si adatta a ogni lettino. È costituita da una struttura in metallo verniciato, con profilo e retina per il passaggio dell'aria e in grado di consentire la visuale, e con tanto di custodia per un trasporto comodo. Compralo in offerta su Amazon.

Peg Perego Prima Pappa Follow Me seggiolone

Mangiare a tavola con il piccolo ora è facile, grazie al seggiolone Prima Pappa Follow Me di Peg Perego dotato di comode ruote antigraffio, con tanto di freno. L'ideale per muoversi in cucina o in casa spostando anche il seggiolone che, con la seduta regolabile, si trasforma anche in sdraietta. Così da affrontare con serenità sia il momento pappa che quello della nanna. Il rivestimento è comodo e facile da detergere, mentre le cinghie di chiusura ne aumentano la sicurezza. Compralo in offerta su Amazon.

Chicco Pocket Snack il comodo rialzo per sedia

Il pratico rialzo per sedia della Chicco, modello Pocket Snack, consente al bambino di mangiare al tavolo accanto ai genitori. È un articolo comodo, sicuro, regolabile, ampio, ma anche compatto e ultra leggero. Studiato appositamente per i bambini fino ai tre anni, consente loro di sedersi alla giusta altezza e in modo corretto. Compralo in offerta su Amazon.

Ingenuity Cuddle Lamb altalena per piccoli

L'altalena modello Cuddle Lamb di Ingenuity può cullare e divertire il piccolo di casa, tutto merito del seggiolino a forma di tenera pecorella in tessuto che lo abbraccia e protegge. Ma anche delle 12 melodie utili per rilassarlo e delle 6 velocità per cullarlo e dondolarlo. Un'ottima soluzione per rasserenarlo e distrarlo mentre siete impegnati in altre faccende all'interno della casa. Compralo in offerta su Amazon.

*Articolo sponsorizzato Amazon*

Le nostre proposte per il Black Friday

Qui trovi tutte le nostre scelte per il Black Friday 2023