Regali fashion per lui e lei: 8 offerte per gli acquisiti di Natale

Gli acquisti del Black Friday sono legati alle motivazioni più disparate. Una però, molto ricorrente, ha a che fare con i regali per il prossimo Natale: c’è infatti chi si porta avanti e prova a immaginare cosa potrà donare alle persone a cui tiene di più. Ma come si fa a scegliere il regalo perfetto?

Che il destinatario sia un uomo oppure una donna, la logica non cambia, poiché un dono:

deve dire qualcosa di chi regala ma anche di quanto si conosce colui o colei che riceve;

colui o colei che riceve; non deve essere necessariamente qualcosa di cui si ha bisogno , ma qualcosa che chi riceverà desidera;

, ma qualcosa che chi riceverà desidera; può essere economico, l’importante è che sia significativo e non insignificante.

Per sbizzarrirsi con le idee basta cercarle su Amazon, scegliendo tra i seguenti prodotti, che rispondono tutti alle specificità delineate per il dono perfetto.

Per lei

Collana Swarovski Constella

Una bella sorpresa per una donna che ama il gioiello luminoso: si tratta di una collana Swarovski della collezione Constella, che consiste in un semplice zircone contornato da pavé. Un punto luminoso da indossare con gli outfit più disparati, perché si adatta praticamente a tutto. Si lega al collo con una catenina placcata in rodio.

Borsa David Jones

Una borsa tanto versatile, perfetta sia da giorno che da sera. Si tratta di un modello a marchio David Jones: una borsetta a tracolla non voluminosa, dalla forma di una clutch ma che si chiude con una normalissima cerniera. Può essere indossata tuttavia anche senza tracolla. È fatta in cuoio sintetico con finiture di alta qualità, mentre all’interno ci sono diversi scomparti per tenere in ordine i propri effetti personali: l’ideale per le donne che desiderano un accessorio per tutte le occasioni. C’è nei colori beige, bianco, blu scuro, cammello, nero, rosa, rosso e verde oliva.

Smartwatch Liu Jo

Tutta l’affidabilità tecnologica di uno smartwatch coniugata con il design chic di un grande marchio alla moda. Si tratta dello smartwatch Liu Jo, tanto bello che il suo cinturino sembra quasi un gioiello. È in colore argento con cornice quadrata. Va bene in particolare per quelle donne che non vogliono rinunciare allo stile neppure con un oggetto ormai quasi indispensabile.

Portafogli Pomelo Best

Delizioso e riconoscibile, un vero e proprio grande classico tra gli accessori. Si tratta del portafogli in pelle sintetica dalla fattura artigianale di Pomelo Best, molto pratico per via dei tanti scomparti per documenti, carte di credito e denaro. È decorato con una nappina e con un dettaglio dorato a forma di foglia sul fronte. Si può acquistare in diverse fantasie floreali, colori tinta unita ma anche combinazioni di nuance, a partire dall’immarcescibile rosso, bianco e blu. È il regalo perfetto per le donne che cercano la comodità e insieme l’eleganza.

Per lui

Xiaomi Watch S1

Un regalo tecnologico è sempre molto apprezzato, soprattutto quando si parla di tecnologia legata a un marchio conosciuto, collaudato e probabilmente amato da chi riceverà il dono. Un modello interessante è lo smartwatch Xiaomi Watch S1, che possiede un'elegante cornice in metallo e un design curato. È il dono ideale per chi fa molto sport, perché nell’orologio intelligente ci sono 117 modalità di fitness, professionale ma anche amatoriale. Naturalmente sono presenti anche le caratteristiche che di solito ci si aspetta da uno smartwatch. C’è nei colori nero e bianco.

Boxer Tommy Hilfiger

Se c’è grande confidenza, una relazione collaudata, anche l’intimo può essere un dono gradito da un uomo. Come questa confezione da 3 paia di boxer targati Tommy Hilfiger in cotone elasticizzato, che tra l’altro sono costituiti in gran parte da materiali ecosostenibili. Si trovano per lo più in nuance scure, blu in particolare, ma alcune paia presentano un dettaglio colorato in corrispondenza con l’iconico elastico.

Gilet Tony Backer

Un capo di abbigliamento caldo per l’inverno: può essere regalato da amici, parenti e naturalmente partner. Si tratta del gilet smanicato Tony Backer in poliestere per uso quotidiano, con cappuccio e diverse tasche. Va bene per affrontare la città ma anche per lo sport e le attività all’aperto. Ci sono diversi colori disponibili.

Portafogli Tommy Hilfiger

Un oggetto dall’eleganza classica. È il portafogli Tommy Hilfiger in pelle di vitello, che possiede diversi pratici scomparti per denaro, carte di credito e documenti. La qualità è garantita dal marchio collaudato, il cui logo campeggia elegantemente sul prodotto. Qualcosa che serve sempre e che, periodicamente, va sostituito: un nuovo portafogli fa sempre piacere. C’è in marrone e in nero.

