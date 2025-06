Cancro dell'appendice: cosa rivelano i nuovi studi

L'incidenza del cancro all'appendice è due o tre volte più alta tra la generazione X. I ricercatori hanno scoperto che i tassi di cancro all'appendice specifici per età sono aumentati nel tempo e che i tassi di incidenza dell'appendice atopica sono più che triplicati nella coorte di nascita del 1980 e quadruplicati in quella del 1985. Tra la Generazione X, l'incidenza di questo tumore è da due a tre volte superiore.

Nello specifico, i ricercatori hanno monitorato specificamente il cancro all'appendice, a lungo erroneamente classificato come cancro del colon-retto, perché l' appendice si trova all'inizio dell'intestino crasso . "Non conosciamo i fattori di rischio per il cancro all'appendice e studiare i possibili effetti generazionali potrebbe aiutarci a continuare a ricostruire questo complesso puzzle", afferma Andreana Holowatyj, professore associato di ematologia e oncologia presso il Vanderbilt University Medical Center.

Come possiamo spiegare questo aumento dei casi?

Come spesso accade, non esiste una singola causa, ma diversi fattori che devono essere presi seriamente. Secondo gli autori, questo aumento dei casi potrebbe essere dovuto all'aumento dei tassi di obesità , diabete e sindrome metabolica . Altri indiziati includono il boom degli alimenti ultra-processati e del consumo di alcol.

La sfida ora è svelare non solo la natura di queste esposizioni, ma anche i cambiamenti molecolari che causano e le loro conseguenze sulle nostre cellule, che possono aumentare il rischio di carcinogenesi", sottolinea Andreana Holowatyj. Attualmente, poiché questo tumore colpisce poche persone, è stato poco studiato. Secondo i dati del National Cancer Institute statunitense, il cancro all'appendice rappresenta solo 0,12 casi per milione di persone.

Lo studio incoraggia i medici a prendere sul serio la presenza e la persistenza di alcuni sintomi come disturbi intestinali, gonfiore, ecc. Sebbene raro, il cancro all'appendice è in aumento. Queste sono le persone che conoscono meglio il proprio corpo e, se avvertono cambiamenti o sintomi, non dovrebbero essere ignorati.

Una generazione a rischio di tumori digestivi

Non è la prima volta che i ricercatori osservano un aumento dei tumori digestivi a esordio precoce. Dagli anni '90, i tumori del colon-retto, dello stomaco e ora dell'appendice sono aumentati rapidamente nelle persone sotto i 50 anni. Secondo Andrew T. Chan, gastroenterologo del Massachusetts General Hospital, questa correlazione suggerisce fattori di rischio condivisi.

La diagnosi è spesso fortuita. Durante un intervento di appendicite , il campione chirurgico viene inviato al laboratorio di anatomia patologica, che scopre il tumore,ma a volte il cancro viene scoperto in uno stadio più avanzato. Il paziente soffre allora di dolori addominali nella fossa iliaca destra, come appendicite, febbre e movimenti intestinali irregolari.

Per formulare una diagnosi, i medici si affidano alla diagnostica per immagini. Il medico prescrive un'ecografia e una TAC. Questi esami di diagnostica per immagini permettono di vedere un'anomalia o un nodulo, se presente e indicano se sia necessaria o meno un'esplorazione chirurgica, il più delle volte tramite laparoscopia.

Diversi tipi di tumori, con rischi molto variabili

Non tutti i tumori dell'appendice sono uguali. Alcuni sono leggermente aggressivi, mentre altri sono molto più invasivi.

Tumori neuroendocrini:presentano un basso rischio di progressione

Mucoceli, tumori epiteliali: le cellule dell'appendice producono mucina, che ne aumenta il volume. Può essere una formazione benigna o maligna e, in rari casi, può portare a complicazioni come la rottura con diffusione di muco nel peritoneo (pseudomixoma peritoneale).

Adenocarcinoma dell'appendice: di solito si trova alla base dell'appendice, dove si unisce al colon ed esiste anche il rischio di perforazione.

A seconda del tipo di tumore, i trattamenti variano. In caso di scoperta occasionale, i diversi specialisti si consultano durante una riunione multidisciplinare (RCP).

Durante queste discussioni, oncologi, radiologi e patologi discutono il follow-up del paziente e i trattamenti aggiuntivi. Si tratterà di un semplice monitoraggio o di un intervento chirurgico più invasivo, più o meno associato alla chemioterapia, a seconda del tipo e del grado del cancro.