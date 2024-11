Cefalea “a rombo di tuono”: sintomi e possibili cause

Ascolta ora 00:00 00:00

Non tutti mal di testa sono uguali. In base ai sintomi si possono distinguere varie tipologie di emicranie e di cefalee ma una delle più pericolose è senz'altro l'emicrania "rombo di tuono". Questo particolare tipo di malore insorge improvvisamente e i sintomi raggiungono l'apice dell'intensità in un tempo brevissimo, appena pochi minuti. Si tratta di dolori alla testa molto forti, penetranti, e quando insorge sarebbe buon uso consultare un medico perché, sebbene non sempre sia presagio di qualche grave patologia, a volte può essere a sua volta un sintomo di un malore sottostante.

Senza allarmismi, l'emicrania "rombo di tuono" si caratterizza per tra caratteristiche: forte intensità, dolore improvviso, rapidità con cui aumenta la percezione di dolore. Tra le cause di questi forti mal di testa ci sono spesso emorragie a livello delle meningi e rotture di aneurismi. Per tale ragione informare un medico può essere fondamentale. In caso di comparsa di senso di nausea e vomito, in aggiunta ai precedenti sintomi, appare indispensabile l'intervento medico per un controllo approfondito e una verifica. Le patologie maggiormente rappresentate da questo tipo di mal di testa sono: emorragia subaracnoide o emorragia cerebrale, trombosi venosa cerebrale, malformazioni vascolari non rotte, dissezione dell'arteria cerebrale. È causata anche da meningiti e cefaliti.

Ovviamente, non serve entrare in allarme per semplici mal di testa. Questo tipo di emorragia si caratterizza principalmente per la sua fortissima intensità, che difficilmente si riscontra nelle comuni cefalee ed emicranie.

In presenza dei sintomi sopra descritti, il professionista è in grado di abbozzare una prima ipotesi ma, soprattutto, prescrivestrumentali per approfondire la situazione e avere un quadro chiaro per poter, eventualmente, intervenire. La prontezza nella richiesta di intervento in molti casi può salvare la vita e per questo motivo, in caso di un quadro indiziario preoccupante, in casi come questi gli esami vengono solitamente svolti nell'immediato.