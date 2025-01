"Così potete capire se avete un problema al cuore", i consigli di un medico statunitense

Ascolta ora 00:00 00:00

Ascoltare il proprio corpo e i segnali che questo ci manda è la nostra prima arma di difesa contro le malattie: a dirlo è il professor Jeremy London, cardiologo e chirurgo statunitense, che ha voluto condividere alcuni importanti informazioni per capire se soffriamo di problemi al cuore prima ancora dello svolgimento degli esami di routine.

Nella malattie cardiovascolari spesso e volentieri a fare la differenza è la tempestività. Ecco allora che il dottor London, molto attivo sui canali social, ha deciso di fornire dei consigli che possono aiutare le persone a comprendere in anticipo che qualcosa non va, così da recarsi il prima possibile in pronto soccorso, o provvedere a chiedere aiuto. Ci sono infatti dei segnali che il nostro corpo ci invia per manifestare la presenza di un problema, ma di cui purtroppo non tutti si rendono conto.

Secondo il dr Jeremy London è possibile svolgere un piccolo test per capire se ci troviamo in una condizione di rischio, con arterie cardiache ostruite o infarto imminente. Con questo rapido controllo è possibile conoscere lo stato del nostro cuore senza la necessità di ricorrere a esami del sangue e strumentali. Esami che, sia chiaro, dovranno comunque essere svolti.

" Come fare per capire se c'è un'ostruzione importante a livello delle arterie cardiache? È necessario ascoltare il proprio corpo" , precisa il professor London. Le ostruzioni che si formano al livello delle arterie portano a un minor afflusso di sangue, fino, in certi casi, a un totale blocco. Il dottor London consiglia di provare a svolgere dell'attività fisica per qualche minuto (anche azioni semplici come salire le scale o fare le pulizie domestiche), così da aumentare la frequenza cardiaca e annotare eventuali segnali.

Se ne corso dell'attività fisica avvertiamo una costrizione toracica o un dolore al petto, questo deve essere visto con un campanello d'allarme. Stesso discorso nel caso in cui ci accorgiamo di avere il respiro corto, oppure percepiamo un dolore che si irradia fino al braccio per poi placarsi una volta che ci mettiamo a riposo. Sono tutti potenziali segnali del fatto che in una delle nostre arterie potrebbe trovarsi un'ostruzione che, a lungo andare, potrebbe portare a problemi ben più gravi.

Nel

caso in cui riscontrassimo questi problemi, il dottor London consiglia di presentarsi il prima possibile al pronto soccorso, o di recarsi dal proprio medico, così da sottoporsi aglinecessari.