Creme e sieri anti-age: 5 migliori del momento da acquistare

Combattere i segni del tempo sul viso e sul collo non è un’impresa facile, tuttavia un valido aiuto arriva dalle creme e dai sieri anti-age, che rappresentano preziosi alleati per ridurre le rughe e migliorare l’aspetto della pelle.

I migliori prodotti antirughe in commercio contengono alcuni principi attivi molto efficaci per garantire un effetto anti-età, come ad esempio l’acido ialuronico, il retinolo e la vitamina C, solo per citarne alcuni. Se integrare acido ialuronico permette di contrastare l'invecchiamento cutaneo agendo direttamente sul tessuto connettivo, il retinolo è un derivato della vitamina A che favorisce la rimozione delle cellule morte e la produzione di collagene ed elastina.

La vitamina C, inoltre, incentiva la rigenerazione cellulare e aiuta a neutralizzare i radicali liberi, influendo positivamente sulla rigenerazione della pelle e sulla prevenzione dei segni di espressione. Ecco i 5 migliori prodotti anti-aging da provare.

Meno rughe con l'acido ialuronico e la vitamina c

SlevenLine propone un siero viso a base di vitamina C e acido ialuronico 100% bio e vegano, adatto per tutti i tipi di pelle. È un prodotto che garantisce i benefici di entrambi i principi attivi, facile da stendere e ad assorbimento veloce per stimolare la produzione di nuovo collagene e per ottenere un’immediata azione idratante e rimpolpante. Certificato AIAB, il siero è dermatologicamente testato e privo di parabeni, siliconi, filler e fragranze artificiali. Oltre a proteggere dai radicali liberi, aiuta a combattere macchie e segni dell’acne, rendendo la pelle luminosa e più giovane.



Il siero è in offerta su Amazon: acquistandone quattro, si potrà infatti ricevere uno sconto del 5%.

Le rughe scompaiono con il correttore in offerta

Anche un correttore può contribuire a rendere meno evidenti i segni del tempo. È quello che promette di fare il correttore liquido “cancella età” di Maybelline New York, un prodotto multiuso che copre le occhiaie, corregge le imperfezioni e nasconde le piccole rughe. A base di bacche di goji e haloxyl, si caratterizza per una coprenza modulabile e un finish naturale a lunga tenuta.

Il pratico applicatore incorporato rende facile la stesura. Il correttore liquido è in offerta su Amazon: acquistandone quattro esemplari, si riceverà uno sconto del 5%. In alternativa, si potrà ricevere 10% di sconto sul primo invio se si sceglie l'acquisto ripetuto.



Rigenerare la pelle, anche quella mista e secca

Skinius ha realizzato un siero attivo per il viso con effetto rigenerante e anti-age, a base di fospidina. È un principio attivo che aiuta a mantenere integro il film idrolipidico generando benefici da diversi punti di vista, restituendo tono, densità e luminosità alla pelle. Privo di profumi, il siero può essere applicato mattina e sera su viso e collo dopo la detersione. Su Amazon lo si trova in offerta, con un piccolo sconto per tutte le consumatrici.



Retinolo: il prodotto indispensabile contro le rughe

La crema antirughe al retinolo di casa Satin Naturel è un composto idratante per viso e collo, caratterizzata da una formula potenziata ad alto rilascio che rende la pelle luminosa e senza imperfezioni. È un’ottima base per il make-up e favorisce la produzione di collagene e acido ialuronico, regolando il sebo e riducendo i pori.

Realizzata secondo gli standard di Clean Beauty, non contiene additivi dannosi come parabeni, siliconi e oli minerali ed è a base di Aloe Vera, che idrata la pelle in profondità e rinfresca favorendo un effetto antistress. Amazon lo offre in questi giorni con un forte sconto e, acquistando tre esemplari contemporaneamente, si potrà approfittare di un'ulteriore riduzione di prezzo.



Olio di Jojoba: dalla natura, l'alleato di giovinezza

Le potenzialità dell’olio di Jojoba sono note a molti, un prodotto naturale in grado di rigenerare, lenire e prevenire la formazione delle rughe. L’olio di Jojoba biologico Bionoble pressato a freddo è un ottimo rimedio per nutrire intensamente tutti i tipi di pelle e capelli, grazie alla texture leggera e al suo rapido assorbimento.

È un olio multifunzionale da usare anche come struccante e come trattamento per le pelli mature, sfruttandone le capacità idratanti e anti-age. Attivando l'acquisto periodico su Amazon, si potrà approfittare del 5% di sconto sulla prima consegna.



