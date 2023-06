Differenze tra eczema e orticaria

L'orticaria è una dermatosi generalmente manifestata da eruzioni cutanee sotto forma di chiazze rosse (o papule), localizzate sullo strato superficiale dell'epidermide, di forma arrotondata, in rilievo e accompagnate da forte prurito. Le placche di orticaria a volte possono sembrare punture di ortica e da qui l'origine del suo nome (l'ortica è un genere della famiglia delle urticaceae).

Si tratta di una malattia della pelle che si esprime con crisi infiammatorie, così come per le persone colpite da focolai di eczema. Può essere localizzata o, al contrario, diffusa su tutto il corpo. La causa sembra essere la reazione infiammatoria che è dovuta all'attivazione di una cellula immunitaria: il mastocita. i mastociti fanno parte della famiglia dei globuli bianchi che contengono e rilasciano diverse sostanze chimiche, tra cui l'istamina. Le crisi sono dovute a diversi fattori: stress, attrito, eritema (orticaria solare), temperatura o sudorazione (orticaria colinergica), allergia alimentare. Le cause sono varie e molto simili a quella dell'eczema.

Le diverse forme di orticaria

Forma di orticaria prevalenti: orticaria allergica e origine non allergica.

L'orticaria allergica è una forma rara di orticaria: la reazione cutanea è associata al contatto con un allergene. Richiede un accesso al pronto soccorso nelle forme più gravi perchè può portare allo shock anafilattico, o addirittura all'edema di Quincke detto anche angioedema. Il sistema immunitario è responsabile e provoca reazioni cutanee rapide e potenzialmente pericolose.

L'orticaria non allergica è una forma che colpisce circa il 2% della popolazione. Rende la persona ipersensibile a stimoli non allergici come stress, gli sbalzi di temperatura, determinati alimenti, l'uso di specifici farmaci, ecc.

Esistono anche tre sottogruppi di orticaria non allergica:

L' orticaria acuta può avvenire con una sola reazione cutanea, e può durare da poche ore a diversi giorni. Le manifestazioni cutanee possono divampare in seguito, il rossore si manifesta in varie parti del corpo e cambia regolarmente posizione.

L'orticaria cronica è una dermatite infiammatoria cronica che si ripete quotidianamente oppure ogni 2 o 3 giorni. La crisi può durare circa sei settimane. L'eruzione cutanea non è l'unico sintomo, questo tipo di orticaria è caratterizzata da dolori addominali e articolari. L'orticaria cronica non è di origine allergica. Questa malattia infiammatoria della pelle svanisce dopo pochi mesi o anni.

L'orticaria ricorrente si ripresenta per diverse settimane, un mese dopo l'ultimo attacco e dopo che gli attacchi si sono protratti per diverse settimane.

Differenze tra eczema e orticaria allergica

L'eczema o dermatite da contatto è un'infiammazione che si manifesta a causa del contatto con la pelle con un allergene. Come distinguere correttamente l'eczema da contatto con l'orticaria allergica? A prima vista, le macchie rosse e il prurito sono sintomi simili tanto all'eczema da contatto quanto all'orticaria allergica. A differenza dell'orticaria, l'eczema è caratterizzato dalla comparsa di piccole vescicole piene d'acqua che trasudano e che se grattate provocano graffi sulla pelle, causando la formazione di una crosta.

L'orticaria allergica come l'eczema da contatto richiede una diagnosi, attraverso una valutazione allergologica: test epidermici durante i quali una cinquantina di sostanze allergeniche vengono testate sulla pelle e il medico o dermatologo analizza poi i risultati, e analisi del sangue.

Orticaria ed eczema: come alleviare il prurito

Il prurito può essere ridotto con acqua fredda, sia che sia presente l'orticaria o l'eczema. Evitare bagni caldi, saune e lampade solari.

Se si soffre di stress emotivo, che è uno delle cause dell'orticaria e dell'eczema, il rilassamento o la meditazione possono aiutare a ridurre la sensazione di prurito.

Come trattare queste malattie della pelle

Per l'eczema, il trattamento di base è l'idratazione quotidiana della pelle con creme emollienti, perché la pelle delle persone è affetta da diverse forme di eczema (dermatite atopica, eczema del viso o eczema delle mani) e appare secca, fattore che va ad aggravare le riacutizzazioni dell'eczema. La crema a base di cortisone (corticosteroidi topici) è il trattamento di base per gli attacchi infiammatori di eczema.

L'attacco di orticaria regredisce spontaneamente per la parte principale del tempo ma può essere trattato con l'assunzione di antistaminici. Questi farmaci, generalmente somministrati per via orale, devono essere assunti continuativamente per alcune settimane a diversi mesi, in caso di orticaria cronica e non solo durante le riacutizzazioni.