"Non guardare lo smartphone appena svegli": cosa succede se lo fai

Lo smartphone è ormai diventato il dispositivo di riferimento. Oggi, sempre di più, continua a inglobare dentro sé servizi e funzionalità di altri supporti digitali e si interconnette a sempre nuovi device indossabili. Se da una parte ne aumenta quindi l’utilizzo, conseguentemente ne aumentano di riflesso anche le preoccupazioni riguardanti il suo eccessivo uso e anche la dipendenza nei suoi confronti.

Cosa succede al nostro cervello

Qualche anno fa vi avevamo messi in guardia sui pericoli che possiamo correre usando lo smartphone e il tablet prima di andare a dormire, in quanto possono rivelarsi assai dannosi, in particolare per il nostro riposo, portando la qualità del sonno a risentirne. In quel caso la colpa era stata data soprattutto alla luce blu emessa da questi dispositivi. Adesso però è risultato che anche guardare il telefono appena svegli può essere pericoloso. Il professore Piero Barbanti, neurologo e Responsabile del Centro Diagnosi e Terapia delle Cefalee e del Dolore dell'IRCCS San Raffaele Roma, ha avvertito che "l'utilizzo immediato del telefono da appena svegli ha conseguenze sul nostro organismo. Equivale a seppellire il cervello di informazioni facendolo correre di prima mattina, dietro ispirazioni banali o drammatiche, che fanno passare troppo rapidamente il cervello da una fase creativa notturna a una fase servile diurna generando ansia e tecnostress" .

I disturbi legati alla tencologia

Intervistato da il Messaggero, il medico ha spiegato che "secondo i dati Deloitte più di un terzo degli utenti in tutto il mondo afferma di controllare il telefono entro cinque minuti dal risveglio al mattino e il 20% di loro lo controlla più di 50 volte al giorno. La dipendenza dagli smartphone è un fenomeno che riguarda tutti, e a essere colpiti sono per lo più gli adulti. I dati ci parlano di una crescita dei disturbi legati alla tecnologia. La sensazione che si trova dietro la dipendenza dell'utente è la paura di essere tagliato fuori da qualcosa o trovarsi in una situazione di pericolo e non accorgersene, e questa è una follia, la vita va avanti anche senza di noi" .

La paura di perdersi qualcosa