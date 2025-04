Eczema dell'orecchio: riconoscerlo e curarlo

L'eczema all'orecchio è un'infiammazione della pelle del lobo dell'orecchio, della mucosa del condotto uditivo esterno e/o della zona dietro l'orecchio. Provoca arrossamento , prurito intenso , secchezza della pelle e desquamazione e può aumentare il rischio di infezioni del condotto uditivo, come l'otite esterna.

Nella maggior parte dei casi, l'eczema all'orecchio è legato a un'irritazione: tapparsi le orecchie con le dita o pulirsi le orecchie con i cotton fioc sono importanti fattori di rischio, anche la rimozione sistematica del cerume (il lubrificante naturale del condotto uditivo) tramite lavaggi intempestivi è un comportamento che favorisce l'eczema.

Perché improvvisamente compare un eczema alle orecchie?

L'eczema all'orecchio può essere una manifestazione di eczema atopico o di eczema da contatto.

Eczema atopico dell'orecchio

L'eczema atopico, detto anche dermatite atopica, è la forma più comune di eczema. Colpisce principalmente i neonati e i bambini, ma può persistere anche nell'adolescenza e nell'età adulta ed è il risultato di reazioni immunologiche legate a una predisposizione genetica.

Questo tipo di eczema si manifesta in riacutizzazioni e talvolta può interessare anche l'orecchio perchè è una zona di macerazione che favorisce lo sviluppo dell'eczema atopico. I nuotatori sono particolarmente soggetti a questa forma di eczema. Anche un trauma, una pulizia eccessiva o impropria dell'orecchio o un'infezione all'orecchio possono favorire la comparsa di eczema in questa zona.

Eczema da contatto dell'orecchio

L'eczema da contatto è causato da un'allergia cutanea o da un'irritazione della pelle intorno all'orecchio. Si sviluppa attraverso il contatto con un oggetto o un prodotto come shampoo, tappi per le orecchie, cotton fioc, auricolari, un cellulare incastrato nell'orecchio, ecc.

L'igiene delle orecchie consiste solo nella pulizia della parte esterna dell'orecchio, non di quella interna. Per pulire l'orecchio è meglio usare prodotti delicati, adatti alle pelli sensibili. Si consiglia inoltre di idratare regolarmente la pelle della parte esterna dell'orecchio.

Pelle secca, prurito alle orecchie, croste... quali sono i sintomi?

L'eczema all'orecchio può manifestarsi sul padiglione auricolare, sul condotto uditivo esterno e/o dietro l'orecchio. I sintomi sono:

dolore all'orecchio ( otalgia ) ;

prurito molto intenso ;​

sensazioni di bruciore sulla pelle o sulle mucose;

la presenza di squame (pelle che si desquama);

rossore ;

un gonfiore (area gonfia);

la secrezione di pus;

diminuzione dell'udito dovuta al restringimento del condotto uditivo esterno gonfio.

Con un trattamento adeguato, questi sintomi scompaiono dopo 10-15 giorni. Se la causa scatenante non viene rimossa o non si intraprende alcun trattamento, sussiste il rischio di complicazioni, in particolare lesioni cutanee legate al grattamento (pelle ispessita, croste, vesciche, ecc.) , sovrainfezione cutanea o otite esterna . Inoltre, l'eczema auricolare infetto può favorire l'accumulo di cerume e squame nel condotto uditivo, che può portare a un'ostruzione (con conseguente perdita dell'udito).

Come puoi essere certo che si tratti di eczema all'orecchio?

Di solito, per diagnosticare l'eczema all'orecchio è sufficiente l'esame clinico . Se il medico sospetta un'allergia , potrebbe prendere in considerazione l'esecuzione di test allergologici, mentre se si tratta di eczema da contatto , è necessario trovare ed eliminare l'agente causale, per esempio, smettere di usare i tappi per le orecchie o un determinato shampoo.

Come curare l'eczema all'orecchio?

Un trattamento per calmare il prurito

Per lenire il prurito e l'infiammazione viene prescritto un dermocorticoide. Se il prurito interferisce con il sonno, si può somministrare un antistaminico per un breve periodo di tempo (da assumere prima di coricarsi). È opportuno sottolineare che le soluzioni auricolari per calmare il prurito sono disponibili anche senza prescrizione medica. Infine, in caso di segni di superinfezione batterica, potrebbe essere prescritto un antibiotico locale (in gocce) e un antisettico .

Quale olio essenziale può curare l'eczema all'orecchio?

Per chi cerca delle alternative naturali per contrastare gli effetti dell'eczema alle orecchie, sappiate che l'uso dell'olio essenziale di lavanda si rivela efficace grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e lenitive. Anche l'olio essenziale di camomilla è altamente raccomandato, poiché è antiallergico e analgesico. È possibile applicare alcune gocce di un olio essenziale sulla zona interessata (senza penetrare nell'orecchio) utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto.

Come prevenire l'eczema all'orecchio?

Per evitare l'eczema all'orecchio, ma anche le sue ricadute e il suo peggioramento, è opportuno adottare alcune precauzioni.

Lavare delicatamente la parte esterna delle orecchie

Per farlo, basta passare un piccolo getto d'acqua in ciascun orecchio la mattina durante la doccia . Si può usare un sapone delicato sul padiglione e il gioco è fatto. Quindi, prima di uscire, asciugare bene le orecchie, tamponandole con un asciugamano morbido.

Non pulire mai le orecchie con un cotton fioc.

Asciugare accuratamente le orecchie dopo la doccia o il nuoto. L'accumulo di acqua è uno dei fattori che causa l'eczema, pertanto si consiglia di asciugare sempre bene le orecchie dopo il contatto con l'acqua.

Idratare e proteggere le orecchie

Proteggere le orecchie dal vento e dal freddo con una fascia o un cappello;

Evitare di mettere oggetti nelle orecchie (cuffie, tappi per le orecchie, ecc.);

Idratare la pelle del lobo e dietro l'orecchio. L'ideale è optare per una crema adatta alle pelli secche (o irritate), sensibili e atopiche;

Non grattare l'interno dell'orecchio con le dita, le unghie o altri oggetti.

Per evitare l'accumulo di acqua, ad esempio durante il bagno, si consiglia di utilizzare degli asciugatori auricolari. Si può anche inclinare la testa per un minuto da ciascun lato per far defluire l'acqua dall'orecchio prima di asciugare delicatamente la zona con un asciugamano.