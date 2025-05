Esiste un momento migliore per fare la doccia: ecco perché e quando secondo gli esperti

Ascolta ora 00:00 00:00

Qual è il momento giusto della giornata per fare una doccia? È qualcosa che secondo alcuni dipende dalla personalità del singolo. Un luogo comune vuole infatti che le persone si dividano in due categorie in base alle loro abitudini. Il Dr. Seuss suddivideva l’umanità in chi imburra il pane di sopra e chi imburra il pane di sotto. Oppure c’è chi usa i segnalibri e chi fa un’orecchietta a cosa sta leggendo, chi accavalla le gambe a destra e chi a sinistra, chi lecca il bordo della tazzina da caffè e chi lascia che la goccia cada nel piattino. E c’è naturalmente chi preferisce fare la doccia la mattina e chi la sera.

Non esiste una risposta valida per tutti sul momento migliore per fare la doccia, ma non si tratta solo di personalità: si tratta di scienza. “ Una doccia mattutina può essere un ottimo modo per svegliarsi, migliorare la circolazione e iniziare la giornata freschi e riposati, soprattutto se si tende a sudare di notte. Inoltre, una doccia serale aiuta a rimuovere sudore, inquinamento, crema solare e detriti ambientali ”, ha chiarito a Health la dermatologa Hannah Kopelman.

Benefici della doccia al mattino

Prima di addentrarsi nei benefici di fare la doccia a un determinato orario, c’è bisogno di alcune specificazioni. Ci sono delle parti del corpo che possono essere lavate o pulite in base a determinate esigenze anche più volte al giorno. Due di queste sono sicuramente sono sicuramente per tutte e tutti le parti intime e il viso, ma ce ne possono essere altre che cambiano da persona a persona.

Tra i benefici della doccia mattutina ci sono:

un aiuto a un risveglio completo , che elimini l’inerzia del sonno e accresca l’energia;

, che elimini l’inerzia del sonno e accresca l’energia; pulirsi dal sudore notturno e preparare la pelle alla rasatura o al trucco;

e preparare la pelle alla rasatura o al trucco; la stimolazione della circolazione , la riduzione dell’infiammazione e il contrasto al dolore, in particolare se gli ultimi secondi del risciacquo avvengono con acqua più fresca;

, la riduzione dell’infiammazione e il contrasto al dolore, in particolare se gli ultimi secondi del risciacquo avvengono con acqua più fresca; districare i capelli più facilmente.

Tuttavia in alcuni casi la doccia mattutina può essere dannosa, perché consente l’accumulo di sporco, inquinamento e altre sostanze estranee sulla pelle durante il giorno e poi per tutta la notte fino al risveglio, favorendo così le irritazioni.

Benefici della doccia la sera

Le persone che amano la doccia la sera, in particolare prima di andare a dormire e non solo prima di uscire, la considerano un po’ il completamento della giornata: una coccola per sé, un piccolo relax in cui si lava via non solo la sporcizia ma anche l’ansia, la frustrazione, la preoccupazione. E a queste persone piace la sensazione di sentirsi lindi e puliti tra le lenzuola fresche di bucato.

I benefici della doccia serale secondo la scienza sono:

favorire il sonno , dato che il relax è assicurato grazie all’abbassamento rapido della temperatura corporea e della segnalazione al cervello del riposo;

, dato che il relax è assicurato grazie all’abbassamento rapido della temperatura corporea e della segnalazione al cervello del riposo; trattenere l’idratazione, poiché la pelle si ripara la notte e quindi applicare la crema idratante dopo la ovvia risulta ottimale.

Sono necessarie tuttavia alcune accortezze, come non andare a letto con i capelli bagnati (per via dell’umidità che può causare anche funghi), oppure non utilizzare acqua troppo calda che potrebbe seccare la pelle.

Però va considerato che molte persone fanno esercizio fisico la sera dopo il lavoro, e quindi hanno bisogno di lavare via il sudore - ma lo stesso si può dire di chi invece preferisce correre o andare in palestra prima del lavoro, la mattina.