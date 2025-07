Estate, con le temperature aumentano batteri e infezioni: "Come prevenire le intossicazioni"

In estate le temperature aumentano, spesso insieme all'umidità, e questo ricrea un habitat perfetto per i batteri, che prolificano molto più in fretta. A ragione di ciò, è bene fare particolare attenzione a come conserviamo certi alimenti, perché c'è il serio rischio di contrarre un'intossicazione.

La raccomandazione arriva dall'Ecdc, ovvero Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che spiega come sia importante conservare nel modo giusto certi cibi e saperli trattare. Occhio, dunque, agli alimenti mal conservati. Alcuni cibi, inoltre, non andrebbero mai consumati crudi, o non sufficientemente cotti. Il rischio di contrarre delle intossicazioni alimentari è assolutamente concreto. Ecco perché è fondamentale vigilare sempre, garantendo sempre: igiene dell'alimento, conservazione corretta e cottura adeguata.

Uno dei batteri più insidiosi è il Vibrio vulnificus, presente nelle acque salmastre, stagni e aree costiere. Questo patogeno prolifica in ambienti caldi e poco igienici. È particolarmente presente nel Golfo del Messico e nelle coste dell'Asia. Entra in contatto con l'uomo attraverso l'ingestione di molluschi e crostacei crudi o poco cotti. Un alto metodo di trasmissione sono le ferite, ecco perché in mare sarebbe sempre bene proteggere escoriazioni e graffi di vario genere. Questo batterio, conosciuto come "mangia carne", è in grado di provocare una condizione chiamata fascite necrotizzante, che può addirittura portare al decesso.

Altri batteri a cui fare attenzione sono l'Escherichia coli, la Listeria monocytogenes, la Salmonella e il Campylobacter. Molti di questi scatenano infezioni intestinali più o meno gravi. Si tratta di condizioni che non devono essere trascurate, perché possono rapidamente portare a disidratazione.

Sembra inoltre che col passare degli anni i casi di intossicazione alimentare stiano aumentando.