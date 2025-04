La Fondazione in campo con corsi e visite personalizzate

Ascolta ora 00:00 00:00

Offrire a tutti l'opportunità di una vita lunga e sana. E vincere così la sfida della longevità. In questi obiettivi è racchiusa la mission della Fondazione Valter Longo Onlus, organizzazione non profit fondata nel 2017 dal professor Valter Longo, direttore del Longevity Institute dell'Usc (University of Southern California) Davis School of Gerontology di Los Angeles.

Il fine ultimo è quello di promuovere una longevità sana, che inizia già da bambini e continua durante l'intero ciclo di vita. Questo avviene favorendo uno stile di vita salutare e abitudini alimentari che possano rallentare e contrastare l'insorgere di importanti patologie correlate all'avanzare dell'età o non trasmissibili, quali cancro, diabete, obesità, malattie cardiovascolari o autoimmuni, come il morbo di Crohn, e patologie neurodegenerative come l'Alzheimer. Per raggiungere i suoi obiettivi istituzionali, la Fondazione mette in campo quotidianamente i propri sforzi sia sul fronte della prevenzione sia su quello terapeutico. In particolare, offre assistenza sanitaria e consulenza nutrizionale attraverso visite personalizzate, programmi di educazione alimentare e di stile di vita e divulgazione scientifica mirata.

Il team scientifico della Fondazione rappresenta un'eccellenza a livello internazionale nell'applicazione di metodi di prevenzione e di terapie per contrastare le malattie croniche legate all'età e per perseguire una longevità sana. Sulla base di dati scientifici, i nutrizionisti e i biologi molecolari della Fondazione lavorano da anni insieme a medici generici, specialisti, pediatri, ricercatori per cambiare la vita a tutti e, in particolare, a quella porzione della popolazione più a rischio o già malata. Negli ultimi anni, il team specializzato della Fondazione Valter Longo ha assistito nel mondo, anche gratuitamente o a prezzi agevolati, oltre 10mila pazienti affetti da patologie correlate all'avanzare dell'età, ottenendo risultati straordinari in termini di positivo impatto sanitario, oltre che economico e sociale.

La sensibilizzazione e l'educazione del pubblico di tutte le età sui temi legati alla nutrizione e alla salute sono un altro pilastro dell'organizzazione. Attraverso iniziative formative e divulgative basate su evidenze scientifiche, la Fondazione negli ultimi due anni ha diffuso la cultura della prevenzione e del benessere in oltre 1.500 scuole di 45 Paesi nel mondo e con oltre 75mila partecipanti totali. Da due anni inoltre ha dato vita in Italia a un progetto educativo gratuito dedicato ai bambini e alle famiglie, incentrato sul corretto e sano stile di vita: il «Nutrition & Longevity Festival».

Infine, la Fondazione sostiene e sviluppa ricerche di particolare rilevanza sociale nel campo medico, con un focus sulla prevenzione

e sul trattamento di patologie invalidanti, al fine di promuovere una longevità sana. A oggi, sono tre gli studi clinici implementati direttamente dalla Fondazione in Italia con 800 pazienti partecipanti in modo gratuito.